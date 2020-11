Vizquel jamás cerca del Más Valioso (MVP)

Coral Gables, Florida. (VIP-WIRE).- “El amanecer es algo que ponen a horas muy malas”… La Ruleta de la Suerte.-

*El amigo lector de Caracas, Rubén Díaz, opina…:

“He aquí algo que considero importante, acerca de la posible elección de Omar Vizquel para el Hall de la Fama de Cooperstown, y lo cual es muy ilustrativo de cómo esa elección sería una injusticia, tal como usted lo afirma. Se trata de la figuración de varios shortstops en la votación para el Más Valioso de su liga. Veamos los más recientes: “Entre paréntesis pongo las veces en las cuales el pelotero recibió votos, y se añade cuando ganó el premio o quedó en segundo lugar”.

“Luis Aparicio (10) un segundo lugar, Ernie Banks (7), 2 MVP; Derek Jeter (12) segundo lugar; Barry Larkin (6), 1 MVP; Pee Wee Reese (13), Cal Ripken (10), 2 MVP; Phil Rizzuto (8), Ozzie Smith(6) segundo lugar; Alan Trammel (7) segundo lugar, Robin Yount (4 como SS) 2 MVP, 1 como SS”.

“Omar Vizquel solo logró entrar en una votación para el Más Valioso y su porcentaje de votos fue del 1 %. Se entendería que estar en ese cuadro de honor representa que el jugador perteneció a la élite de su liga en esa temporada. ¿Cómo puede ser miembro del Hall de la Fama quien apenas obtuvo el 1 % en una votación para el MVP y participó nada menos que en 24 temporadas?”.

“Como punto comparativo, César Tovar, un monumento al espíritu de superación y fajador en cada jugada, captó en cinco ocasiones votos para el Más Valioso de la Americana. En su primer año de elección al Hall de la Fama quedó eliminado con el 0 %”.

Críspulo García, lector amigo, de Los Teques, protesta así…: “¡¿Cómo es posible que Ud. no vote por Omar Vizquel para el Hall de la Fama, cuando fue el pelotero más billante de los Leones del Caracas. Nadie nunca hizo las jugadas que le vi. Ese equipo no hubiera sido tan glorioso sin Omar en el shortstop. Le vi jugar siempre, quizá Ud. no, señor Vené, porque ha vivido mucho tiempo en el norte”.

Amigo Cris…: ¿Quién te dijo que lo hecho con los Leones vale para Cooperstown? Lo válido es lo que vi personalmente durante años por vivir en Estados Unidos.

Y una opinión más, la de Justo Villalba, de Puerto la Cruz…: “Ud. por ser venezolano debe votar por Omar Vizquel, aun cuando no lo merezca”.

Amigo Justo…: La injusticia no es justicia, y como elector del Hall de la Fama debo y quiero ser justo.

