Juan. S. Millán y Rocha Moya, del rancho, a gobernar.

Incongruencias de la vida: Cuando trabajas, deseas salir de vacaciones para viajar y divertirte, cuando te jubilas, ya no puedes, estás cansado y enfermo.

Soñar es bonito, porque soñando se llega a lejos, sobre todo cuando lo haces despierto, y de niño muchas veces acariciamos la ilusión de que un día pudiéramos ser locutores, maestros, periodistas y porque no, presidente de la República o gobernar nuestro estado.

Los sueños a veces se cumplen, aunque sea a medias, sobre todo cuando uno se lo propone, más cuando vienes de rancho, la situación es más difícil, pues hay quienes piensan que los habitantes del medio rural, tienen pocas posibilidades, nada más falso.

De rancho provienen Juan S. Millán Lizárraga, gobernador que fue de 1999 a 2004, originario de Tebaira municipio de Rosario, donde se labra la tierra y se arrean las vacas, al igual que el actual, Rubén Rocha Moya, originario de Batequitas Badiraguato, a quien le tocó arremangar lodo y navegar entre el agua dentro de su casa que se “Goteaba” toda en época de lluvias.

Y como dijo Carlos Velásquez, que coincidencia, ambos nacieron un 15 de junio, aunque con años de diferencia, y de niños soñaron con llegar lejos y apoyar a los más desposeídos, porque ellos lo vivieron en carne propia, y ya vemos, llegaron a gobernar Sinaloa.

Juan S.Millán en su época de gobernador, manejaba su propia camioneta y en cada entrevista salía con una ocurrencia, como cuando algún reportero le repetía una pregunta: ”Regrese la cinta, ya le respondí eso a su compañero”.

Y a Rocha le han preguntado: “Oiga.. ¿Porque aquí no hay agua en la llave?”, “Porqué está descompuesta la bomba”.. ¿Y que tiene?.. ”¡Ahhh!, eso no lo sé, no soy mecánico”…¡Que golpe tan duro!.