Juanelio prestó a su mujer, pero nomás tres meses 

El municipio de Salvador Alvarado fue en épocas pasadas ejemplo de progreso; hoy se parece a Cuba, va en decadencia de la mano de su alcalde Armando Camacho Aguilar. Esta relatoría es un caso de la vida real, solo que los nombres han sido cambiados por razones obvias.

Juanelio era un hombre chaparrito, fifirichio y con voz de pito, pero con un verbo tal que logró conchabarse a Hortensia, la Tencha, una mujer plantosona, de escultural figura pero con poca preparación.

Se dedicaba a la pesca el Juanelio, pero lo que ganaba se lo gastaba en cheves, así que la pobre Tencha mal comía y mal vestía. En la zafra del camarón, hasta su casa llegó un señor que lo conocía, Camacho, le apodaban, solterón empedernido, empresario de Culiacán y con harto dinero, quien le propuso a Juanelio un trato: “Préstame a tu mujer un tiempo y verás cómo te la regreso bien alimentada y bien vestida”.

Juanelio se negó al principio, pero pasados unos minutos, y con una cheve tras otra disparadas por Camacho, aceptó: “Llévatela, pues, pero nomás tres meses”, y la Tencha se encaramó al flamante Falcón de aquel hombre: “Que no se pase ni un día de lo que es el trato”, le advirtió.

Y contó los meses. Llegada la fecha, precisa, Juanelio agarró la Flor de Mayo, el tranvía del lugar, y se fue a buscar a la Tencha. Estaba más guapa y elegantemente vestida: “Hey, vengo por ti, se te acabó el tiempo, vámonos, que me haces falta pa que me hagas el lonchi, capaz que te dejo más y hasta me pones los cuernos”….. ¡Qué golpe tan duro!