Juego de la Liga Clemente Grijalva, fue el prietito en el arroz del cierre de espacios públicos en Ahome

El cierre. Salvo algunos prietitos en el arroz, la medida de cerrar ayer los espacios públicos funcionó en Ahome. No hubo mayores problemas porque los ciudadanos respetaron la decisión y el personal del Ayuntamiento de Ahome vigiló que la decisión se cumpliera. Las playas, el río, los parques, los álamos, etc., se cerraron a la gente para evitar los contagios y propagación del coronavirus. En El Maviri hubo un matiz: el servicio en restaurante fue permitido con un aforo del 70 %. La medida se replicará los fines de semana. Sin embargo, no faltó quien se pasara de vivo. Los estadios son espacios públicos, pero los directivos de la Liga de Beisbol Clemente Grijalva se hicieron los desentendidos. Permitieron la realización del juego Higuera de Zaragoza-San Miguel. Aparte, el estadio de Higuera de Zaragoza, en donde se llevó a cabo el encuentro, fue testigo de lo que no se debe de hacer. Ante el escándalo, Protección Civil suspendió el juego de la tarde.

Diferencias. En contrapartida, el coordinador de Protección Civil en Ahome, Salvador Lamphar, advirtió a los dueños de los diferentes giros de negocios que si no cumplen con los protocolos anticovid no les va a temblar la mano para clausurarlos. Con lo que se ve, es blandito con unos y duros con otros. A simple vista no hay motivos para hacer distinciones, pero si las hace ha de ser por algo. Nadie dio crédito a que permitiera que se llevara a cabo el juego de la Clemente Griljalva en el estadio de Higuera de Zaragoza, pero sí amenace con actuar contra los negocios. Toma sentido lo que manifestó el síndico de El Guayabo, José Manuel Valdez, de que se acuerda una cosa y Protección Civil hace otra en la lucha contra el covid.

Apechugar. Todo hace indicar que la priista Dulce María Ruiz ahí la va a dejar tras que el Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa le diera palo a su planteamiento de que anulara la elección para diputado local del Distrito Electoral 04, en donde se reconoció el triunfo de la pasista Elizabeth Chía. Es decir, que no va a impugnar la sentencia de los magistrados. Hay elementos para suponer eso: no tiene ninguna posibilidad de modificar la sentencia y la otra es que le dieron la Dirección del Itcasin en Los Mochis con el fin de que asimilara la derrota. Sin embargo, la decisión final la va a tomar una vez que se le notifique formalmente la sentencia.

A las urnas de nuevo. El vocal ejecutivo de la Junta Distrital 02 de Ahome, Francisco Cabrera, recibió las boletas que se van a usar para la consulta popular que se va a realizar el 1 de agosto con el fin de que los ahomenses decidan si están o no de acuerdo de enjuiciar a los expresidentes de la República, desde Carlos Salinas de Gortari hasta Enrique Peña Nieto. Algunos se emocionan por ese ejercicio, pero la mayoría no le ve sentido a esa consulta porque para empapelar a los expresidentes no se necesita eso si es que tienen algún delito en su contra. Pero el pan y circo sigue. Incluso, se amplió el plazo para el registro de observadores electorales hasta el 23 del presente mes.

Perfilado. Dicen que el que anda más que apuntado para la gerencia general de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de El Fuerte es el líder de los productores en Jahuara, José Luis Jáuregui. Será el relevo de Javier Soliz, compadre de la alcaldesa Nubia Ramos. Jáuregui es de los cercanos del alcalde electo Gildardo Leyva. Algunos no les dan mucha vuelta a la cabeza para saber cuál va a ser la misión de Jáuregui o el que llegue a esa posición: esculcarle a Soliz hasta por debajo de las piedras para emboletarlo a la par de dar resultados en la solución del problema del agua potable. Esto último será difícil, pero lo primero no tanto. Muchos ya ansían que Leyva llegue al poder para que empiece la función.

