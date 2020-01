Juego perverso. ¿A quién pretende engañar “El Químico”? Ayer declaró en torno al escandaloso caso de Nafta, que no pagará los 141 millones que ordena el Juzgado. Se le olvida al alcalde Luis Guillermo Benítez que en mayo pasado, ante el Tribunal Federal presentó un convenio a favor de Nafta aceptando pagar no 141 millones, sino 300 millones (que no sabemos de dónde sacó). Y lo peor es que en el documento le garantiza al Tribunal que el Ayuntamiento acatará la decisión y no se interpondría ningún recurso. ¿Entonces? El escandaloso caso de Nafta que se podría convertir en el “Robo del Siglo”, inició en la administración del panista Alejandro Higuera, continuó con la del también panista Carlos Felton y prosiguió en la administración de los priistas Fernando Pucheta y Joel Bouciéguez, ambos con un año como alcaldes. Pucheta aseguró el 31 de diciembre que el caso Nafta lo dejó ganado. A favor del Ayuntamiento. El alcalde sustituto, Joel Bouciéguez, afirmó lo mismo. El abogado Aristóteles Morales fue quien logró no solo frenar la intentona de obligar al Ayuntamiento a pagar, sino que revirtió el resultado y lo dejó favorable al municipio. Pero llegó Benítez y lo primero que hizo fue “negociar en lo oscurito” con los empresarios del Grupo Arhe, propietarios de la empresa Nafta. Es más, la cabeza de ese grupo, Juan José Arellano, acudió a la sala de cabildo a invitación del “Químico” y ahí dijo que le regresaría esos recursos a Mazatlán. Y que estaba en la mejor disposición de negociar el pago. Mazatlán pagaría por una gasolinera que no se construyó. Que sus posibles ganancias son calculadas por los años que funcionaría. Y que ni permiso contaba para expender gasolina. Unos cimientos en los cuales ni 5 millones se invirtieron. Ahora pretenden una millonaria suma. El problema inició por un amparo concedido a un grupo de vecinos donde se pretendía construir esa gasolinera. Entonces, el que originó el conflicto es precisamente un Juzgado federal. El caso es aún salvable para el pueblo de Mazatlán. Pero el juego perverso del “Químico” es hacer creer que no quiere pagar cuando todos los mazatlecos saben que hasta un convenio firmó con la empresa Nafta. Y aquí tenemos ese documento enfrente.

Con dedicatoria. Para que no haya ninguna duda de quién manda en el Gobierno Municipal, el alcalde Luis Guillermo Benítez nombró a la novia del hijo de su pareja sentimental como secretaria técnica de la Presidencia. Ese cargo lo ocupaba Sergio Rubio, quien pasó a convertirse en coordinador de Comunicación Social. La joven Silvia Karina Torres Ruelas se desempeñaba como jefa de Producción en la Jumapam. Y eso le valió una cantidad de críticas porque además de ser “la novia” del hijo de la presidenta del DIF municipal, no sabía nada de esa área. El nombre de Silvia Karina fue mencionado en la lista que la síndica procuradora, Elsa Bojórquez, dio a conocer de los 33 casos de nepotismo cometidos por el alcalde y su pareja. Así o más claro.

Los cambios y el mensaje. Sergio Rubio será por tercera ocasión jefe de prensa municipal. Las dos anteriores ocupó el mismo cargo con el panista Alejandro Higuera. Su verdadero jefe. Del cual por cierto también fue su jefe de prensa en la campaña política pasada, en la que perdió Higuera. Panista y militante de ese partido llegó al gobierno morenista con el objetivo de ser el relevo de Martha Mendívil. En el ínter, Jorge Contreras ocupó el cargo. Llegó a provocar mayores conflictos al alcalde. De oscuro proceder lo mandan a la Operadora de Playas.