Juez invalida la orden de ingresar a sitios públicos sin certificado de vacuna

Palo contra “El Químico”. Juzgado afirma que es violatorio a la Constitución exigir comprobante de vacunación. El juez octavo de Distrito, Juan Antonio Gutiérrez, así lo acordó y otorgó un amparo definitivo en contra de esa disposición. Vamos por partes. El titular del despacho Álvarez y Asociados, David Cristóbal Álvarez, presentó la solicitud de amparo al considerar que la medida de prohibir el acceso a lugares públicos a quienes no presenten el certificado de vacunación contra el Covid-19 viola la Constitución. El juez consideró que evitar el ingreso a lugares de personas no vacunadas no es un factor preponderante para evitar la propagación del virus. Sin embargo, el Juzgado precisa que no se debe prohibir el acceso a satisfactores básicos y esenciales como son alimentos, incluidos restaurantes, vestido, educación, vivienda servicios públicos, hospitales, farmacias, entre otros. “Porque genera una desproporción con el fin perseguido”. Donde no surtirá efecto esta disposición es en los lugares considerados no indispensables, como de ocio y esparcimiento social. Por ejemplo, recintos para eventos deportivos, profesionales o no; cines, salas de teatro, establecimientos de comercios de artículos no indispensables, salones de fiestas. En general, todo lugar donde no se venda o presten servicios de primera necesidad. Algo así ya se veía venir. Porque la disposición no viene acompañada de una estrategia clara con sustento legal. Se entiende que son medidas desesperadas para frenar los contagios y las muertes por Covid-19. Pero toda acción debe estar bien pensada y aplicada con respeto a la ley.

Inundarán de rampas a Mazatlán. No se sabe si existe o no algún estudio de vialidad, de movilidad o algo que se le parezca. Pero tras la rampa peatonal que instaló frente a uno de sus hoteles el grupo empresarial Arhe y que provocó una lluvia de descalificaciones, “El Químico”, Luis Guillermo Benítez, salió no solo al quite. Anunció que se instalarán más de esas rampas en cada paso peatonal que se tiene en Mazatlán. Los hermanos Arellano, cabeza del Grupo Arhe, ni necesitaron salir a defender su construcción de la rampa. Fue el mismísimo presidente municipal con el cual ya desde hace casi tres años, ya habían pactado el despojo de una carretada de millones de pesos por una supuesta gasolinera que no se construyó. Benítez dijo que poco le importan las críticas que surgieron en redes sociales por esa obra y que muchos afirman y ya muestran ejemplos que provocará accidentes viales. Aseguró que con las rampas se busca que el peatón sea respetado. Y que para él primero están los peatones. ¿A quién le habrá copiado esta expresión? Así es que ya saben.

Por cierto. Las banquetas de las calles de Infonavit Playas fueron “invadidas” repentinamente por grupos de trabajadores que instalaron, ante la sorpresa de los habitantes, una considerable cantidad de postes de concreto. Algunos comentan que se trata de la introducción de un nuevo servicio de televisión por cable. El caso es que ningún vecino otorgó anuencia para que afuera de su casa, en su banqueta y al lado de sus cocheras, se instalaran esos postes. Se supone que Infonavit Playas fue construido con cableado subterráneo, para evitar precisamente postes. ¿Quién autorizó?

Así cómo. El estadio de futbol Kraken fue escenario de un nuevo encuentro. Miles de personas se arremolinaron en los accesos. ¿Cuál sana distancia? ¿Cuál pandemia? 311 nuevos contagios de ayer, 2 mil 157 pacientes activos y 7 mil 567 muertos por Covid-19 parece que no importan.