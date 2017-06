“Jugadas” en Sinaloa en 2018

Son muy claros los análisis que hacen los protagonistas políticos rumbo al 2018. En Sinaloa se vislumbra una alianza entre el PRI y el PAS, que lleve como candidatos a senadores a Héctor Melesio Cuen y a Gerardo Vargas Landeros, aunque también el priismo podría integrar una formula entre Cuen y Jesús Vizcarra, o Cuen y Mario Zamora.

Los priistas necesitan del malovismo y del grupo de El Trébol, pero en caso que decidan prescindir de ellos no pasa nada, de todas maneras ocuparían el primer lugar en la votación debido a que se unirían con el PAS, que ya representa la segunda fuerza política en el estado y va en ascenso, en vías de posicionarse en el primer lugar.

En estas condiciones, el PAN solo o aliado con el PRD obtendría el segundo lugar en la votación y el primer candidato de la formula a senador llegaría al senado como mejor perdedor y esto es precisamente lo que acrecienta las pugnas al interior del blanquiazul. Los aspirantes con más fuerza son Roberto “El Güero” Cruz, Alejandro “El Diablo” Higuera y Carlos Felton.

Manuel de Jesús “Maquío Jr.” Clouthier busca ser candidato a senador por la vía independiente y su gente asegura que “le dará una pela” a Cuen y a los priistas, pero necesitaría aliarse con Morena de Andrés Manuel López Obrador, de lo contrario tendría pocas posibilidades de llegar al Senado.

La presidencia de la República, las senadurías y las diputaciones federales son los botines más apetecibles que se disputan para el 2018, después los grupos y aspirantes que no logren colarse a esta primera ronda de la lotería política tendrán que conformarse con los premios de consolación de las alcaldías y las diputaciones locales que también son muy apetecibles.



Popurrí. En el papel luce bien la jugada que hicieron ayer los directivos del PRI al incorporar a funciones directivas al exalcalde Ramón Ignacio Rodrigo Castro, a Rolando Luque y a Denisse Fong, al menos vienen a quitarle un poco de carga en el trabajo a Aldo Prandini y no se les puede acusar de que no tienen militancia.

Con esto se puede atenuar un poco el descontento de las imposiciones que se han dado sin decir “agua va” en la designación de los delegados estatales y los consejeros nacionales del partido. “Mi principal tarea es unir a las corrientes políticas de priistas”, asegura Aldo.



TREGUA. Se antoja para que la sesión del Congreso del Estado de hoy sea solo de “rounds de sombra y medición de fuerzas”, dado que hasta ayer por la tarde no se había agendado la votación de ninguna iniciativa de ley importante porque hay varias segundas lecturas pendientes y, por lo tanto, no se prevén sobresaltos y confrontaciones.



AL BOTE. Cárcel a “los aviadores” que cobran sin trabajar en alguna dependencia de gobierno propone el diputado panista Roberto “El Güero” Cruz, avalado por toda la directiva del PAN que encabeza Sebastián Zamudio, porque ya basta que causen daños al erario y solo los den de baja cuando los detectan. Como dicen por ahí, “a ver quién cierra la puerta”.