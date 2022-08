Junta de Agua con poco trabajo

Quienes andan bien trabajadores son los empleados de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Angostura, que preside César Eutiquio Domínguez, ya que día a día comparten a través de sus redes sociales evidencias fotográficas de los trabajos que realizan en favor de ofrecer mejores servicios a la ciudadanía. No sucede así con la Japasa o la JMAPAM, de Salvador Alvarado y Mocorito respectivamente, pues la realidad es que no presumen de tantos trabajos como la Jumapaang. De hecho, la JMAPAM, que dirige Héctor Prado Ibarra, ni siquiera tiene activa su red social más común, por lo que la ciudadanía rara vez se entera de obras que realice la paramunicipal o, en su caso, se utilizan otros medios para la comunicación con la población. Por su parte, la Japasa, a cargo de Enrique Román Cruz Gastélum, solamente extiende virtualmente recomendaciones o mensajes de concientización, por lo menos; sin embargo, no se difunden más acciones de trabajo en pro del servicio a la comunidad. ¿Será que no hay mucho qué presumir porque no hay mucho qué contar?

Hace muy poco que se venció el convenio que tiene el Rastro Municipal de Salvador Alvarado con el Ayuntamiento, una noticia que la síndica procuradora Martha Olivia González informó con mucha tranquilidad, sin embargo, causó revuelo en cabildo, y los regidores resaltaron que este no es un tema que debe tratarse a la ligera, por lo que este lugar significa para el municipio, algo que al parecer la síndica no había comprendido y no se preocupó por evitar el vencimiento del convenio con tiempo, o tan solo avisar al cuerpo de regidores. Y sin duda la Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios en Sinaloa (Coepris) dejó muy en claro que este no es un tema que deba de pasar desapercibido, hasta emitió un “jalón de orejas” con la suspensión parcial de algunas mesas y solicitó que se mejore la infraestructura del Rastro, porque de no hacerlo sería una suspensión definitiva. El Ayuntamiento tiene en manos una labor muy complicada, porque es bien sabido que no cuentan con los recursos para invertir en mejorar este sitio, un trabajo que deseen o no, tienen que hacer con prontitud, antes que la Coepriss clausure el lugar.

finalmente se hará justicia por los animales en Salvador Alvarado, un refugio para animales era un sueño para este municipio desde hace años, y el actual gobierno que encabeza Armando Camacho Aguilar consiguió un espacio que funcionará como albergue para los animalitos sin hogar. Sin duda están rindiendo frutos todas esas llamadas de atención de la sociedad, que exige se respete la vida de los animales y el esfuerzo que hace la Fundación Mayla, para conseguir que el gobierno se interese por este sector, ya que ha sido gracias a esto que está tomando en cuenta a los animales, porque antes de ello los gobiernos no mostraban preocupación alguna, y poco a poco se han ido sumando. Solo resta que Angostura de igual manera se comprometa con los animales, porque es el único municipio que hasta el momento no hace equipo con la asociación ya mencionada, así como es donde menos se han visto proyectos para apoyar a los animales, todo ha quedado en palabras y charlas en las sesiones de cabildo.