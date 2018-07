La villa de Culiacán no participó en las luchas por la independencia de México, como sí lo hicieron la mayoría de los pueblos del centro del país. Tal vez mucho tuvo que ver la escasa ilustración de sus habitantes. Ya lo decía el mismísimo Payo del Rosario, Pablo de Villavicencio, en uno de sus artículos, al quejarse de las nulas instituciones educativas que había en el estado. Las pocas que había en Culiacán estaban organizadas por el clero, pero un clero tradicional no de ideas vanguardistas como sí los había en el centro del país.En Sinaloa no fue fácil el reconocimiento de la independencia, sobre todo por la fuerte oposición que mostró el obispo Fray Bernardo del Espíritu Santo, apoyado por el brigadier Antonio Cordero, quien sustituyó desde abril de 1819 al brigadier Alejo García Conde. Sin embargo, el 18 de julio de 1821, los rosarenses encabezados por el cura Agustín José Chirlín y el capitán Fermín de Tarbe, reúnen al ayuntamiento y a las tropas y juran la independencia. En agosto, García Conde de nuevo asume su cargo, acepta el Plan de Iguala y obliga con energía al obispo a que jure la independencia. Según documento citado por Héctor R. Olea, en Culiacán, en el oratorio del Hospicio Episcopal, a las ocho de la mañana del 6 de octubre de 1821 se reunieron los eclesiásticos residentes y el vecindario de la villa para jurar la independencia.