Justicia, ¿de vacaciones?

Nos encontramos en medio de la peor crisis sanitaria de la que tenga memoria, la humanidad ha pasado por otras peores. Sin embargo, las instituciones mexicanas, y en particular las instituciones legales han desaprovechado esta “maravillosa” oportunidad para actualizarse y generar opciones adecuadas para una expedita atención a los sectores vulnerables. Los poderes judiciales en la mayoría de los estados del país no aprovecharon para subirse a plataformas digitales de atención al público, no aprovecharon para acelerar la digitalización de su información, no aprovecharon para tener un sistema de citas adecuado; en suma, no aprovecharon para mejorar.

Tenemos en la mayoría de los estados un sistema judicial que está lejos de ser un modelo para la justicia. Durante la pandemia se incrementaron las demandas de divorcio, la violencia contra niñas y niños, y contra la mujer. Pero pareciera que la justicia salió de vacaciones, los tribunales cerraron durante un largo período, para regresar con mayor atraso en la emisión de sentencias, o con mayor necesidad de peticiones de dinero a los clientes, “para copias”, “para acelerar las fechas”, y otro sinfín de frases que algunos litigantes piden con el afán de conseguir lo imposible, que la justicia sea pronta y expedita en nuestro país.

Los poderes judiciales no han entendido que, además de estar al servicio de la población en general, están formados por servidores públicos. México tiene el potencial adecuado para generar alternativas adecuadas, para que exista una profunda renovación de los poderes judiciales estatales. Es increíble que en muchos estados los plazos establecidos en los Códigos de Procedimientos sean letra muerta. Es inimaginable pensar en una emisión de sentencia en los 15 días que marca el Código Civil, o que pensar que los acuerdos a los autos recaigan en los 3 a 5 días que marcan la mayoría de los códigos.

¿Qué requerimos para hacer cumplir las leyes? ¿Qué se necesita para que los ciudadanos cumplan con la ley? ¡Cómo pedimos un mejor país, si los encargados de hacer cumplir la Ley, no cumplen con sus obligaciones básicas de emitir acuerdos, resoluciones o sentencias en los plazos legales!

Es opinión del que escribe que si una ley es imposible de cumplir, debemos luchar por hacerla valer, o modificarla para que se adecue a la realidad. Si plazos no pueden ser cumplidos en los tribunales, tenemos algunas opciones: les exigimos a nuestros funcionarios que cumplan, o ponemos un segundo horario, o contratamos más personal, o simplemente adecuamos la ley a la realidad.

Cumplir con simples detalles fortalecería el estado de Derecho, y nos sentiríamos seguros como ciudadanos de que en nuestros tribunales cumplen con la ley.

No todos los tribunales son iguales, pero podemos aprovechar esta oportunidad de la pandemia para modernizar el sistema de impartición de justicia y lograr al fin que la justicia en México sea “rápida y expedita”.