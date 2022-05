¡Justicia para Luis Enrique Ramírez!

audima

Por fin se vislumbra una luz al final del túnel de las investigaciones sobre el asesinato del compañero periodista Luis Enrique Ramírez después de las declaraciones que hicieron ayer en Sonora, en la conferencia semanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador y la secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez. Ya podría haber órdenes de aprehensión contra los asesinos.

Es precisamente lo que han venido demandando los periodistas sinaloenses, que el asesinato no quede impune, incluso que ningún comunicador caiga ya víctima de las balas asesinas. Según la información, las investigaciones están muy avanzadas, ya se tiene el móvil del crimen, pero falta aprehender a los criminales, pero por cuestiones de la secrecía del proceso, y más que nada para que no escapen a la acción de la justicia, no se dan a conocer más datos.

Incluso AMLO dice que Luis Enrique era una gente muy cercana al gobierno de la Cuarta Transformación, que también escribía sobre temas culturales, y que ha dado instrucciones y está pendiente de los avances del caso. “Del dicho al hecho hay mucho trecho”, como dice el refrán popular, y ojalá se cumplan las promesas y pronto caigan presos los asesinos y se haga justicia a Luis Enrique y a su familia.

POPURRÍ. Sobre advertencia no hay engaño, dice la gente cercana a él que el gobernador Rubén Rocha se encarga personalmente de revisar los expedientes y “palomear” a cada uno de sus funcionarios de primer y segundo nivel, y en muchas ocasiones les toma posesión, por lo que no es de extrañar la advertencia que dio ayer a sus secretarios, que dejen trabajar a los subsecretarios y directores, de lo contrario ellos mismos son los que se irán a la banca.

Y es que como en cada administración hay recelos y los altos funcionarios acostumbran marginar a quienes no son de su equipo, y esto entorpece el trabajo y hace que se desperdicien sueldos y recursos, pero Rocha les está diciendo que ahora es diferente, que todos son de su confianza, de lo contrario no estuvieran ahí, y más vale que se alineen a tiempo.

RELEVOS. El número dos y el tres entraron en acción. Ante la ausencia del alcalde Gerardo Vargas, que indiscutiblemente es el número uno en la jerarquía municipal, ayer el secretario del Ayuntamiento, Genaro García, y el tesorero, Antonio Vega, compartieron en mando y el presídium en el acto de entrega de estímulos a estudiantes destacados que se efectuó en el salón de cabildo. También se alternaron en los demás eventos que hubo para lanzar el mensaje que hay armonía en el equipo de gobierno.

"Ya hay órdenes de aprehensión contra asesinos de Luis Enrique", Rosa I. Rodríguez, Secretaria de Seguridad