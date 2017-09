Justicia para Villanueva

Finalmente y tras mucho “picar piedra” en Ligas Menores, el jalisciense Christian Villanueva sube a Grandes Ligas apoyado por gran temporada con los Chihuahuas de El Paso, triple A de los Padres.

Veinte cuadrangulares y 86 carreras producidas son los números de campaña regular para el jugador que pertenece a los Yaquis. Mostrando lo mejor de su juego, el bat.



IDENTIDAD EN NUEVA PLAZA.

Aunque pareciera que Grandes Ligas ha aguantado demasiado a plazas de baja asistencia como Tampa Bay y Oakland, quizás hacen bien, pues no es tan fácil decir “me voy porque aquí no me respaldan”.

En el deporte profesional se necesita el apoyo gubernamental, sí, pero no que te mantengan. Básicamente, se debe tener una solidez financiera para poder operar y buena maquinaria para hacer rentable el negocio de la pelota de paga.

Si ocurre en Ligas Mayores, podemos decir lo mismo de nuestro país. El mover a una franquicia se debe a varios factores. Cuando se le da la espalda al empresario que lleva el entretenimiento a una ciudad, pues ahí sí, mejor que se vaya a otro lado donde quieran a un equipo.

Vino a mi mente el tema por el futbol americano profesional de la NFL. La ciudad de Los Ángeles, que parecía lista para ser casa exitosa de dos equipos del “emparrillado”, ha fallado de manera terrible. Ni Carneros y mucho menos los Cargadores (que dejaron libre el buen mercado de San Diego) han podido adentrarse en el corazón de la afición.

Cargadores ni llena su estadio de 30 mil asientos y los Carneros tenían a media capacidad el enorme Coliseo.

Esto es muestra de que un cambio de sede, aun cuando sea a ciudad más grande no siempre es lo ideal.



CERCA DEL SIN HIT.

El domingo, de repente pusieron en pantalla de MLB Network, la cadena oficial de TV de Grandes Ligas, el juego de Tigres y Medias Blancas.

¿Razón? El pítcher zurdo Matt Boyd, de los felinos, estaba lanzando la joya del pitcheo. Sin hit ni carrera por ocho innings ante los “patipálidos.”

De repente, en el noveno episodio del juego celebrado en Comerica Park, el tipo había sacado dos outs muy fáciles. Elevado de foul por tercera base y rodado a segunda. Estaba a un out de la gloria.

Sin embargo, se puso abajo en la cuenta ante Tim Anderson y este bateador derecho en conteo de 2-0 le conectó seco batazo entre jardín derecho y central que “bañó” a los jardineros y se convirtió en un doblete. Ahí acabó la magia de Boyd.

Tan cerca y tan lejos. Ocho entradas y dos tercios sin permitir imparables en juego de amplio dominio en una tarde que jamás olvidará el lanzador de Detroit.

Esta ha sido la sexta ocasión que un lanzador de Tigres se queda a un out de lograr el doble cero. Recordando el más memorable. Aquel juego donde Armando Galarraga tiró el mejor trabajo de su vida y fue arruinado por una mala marcación del ampáyer Jim Joyce.

Medias Blancas es, con siete juegos de este tipo, el club que más intentos tiene de sin hit quebrados. Con dos outs en la novena entrada. Toronto lleva cinco (en su mayoría de su figura histórica Dave Stieb) y los Indios de Cleveland contribuyen también con cinco intentos de