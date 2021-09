Justicia y gracia

Surge en la Cámara de Senadores un nuevo grupo parlamentario, que hasta el momento no ha sido reconocido legalmente por la mesa directiva, conformado por 5 legisladores, lo que más extraña es el hecho de que lo conformen tres senadores provenientes del PT – partido aliado a Morena –, Germán Martínez, Nancy de la Sierra y Alejandra León; uno del PAN, Gustavo Madero, y quien se había mantenido como senador sin bancada, Emilio Álvarez Icaza.

El Grupo Parlamentario Plural, nombre que ellos mismos adoptaron, se definió el día de ayer como un grupo independiente de partidos políticos y hasta “tiende la mano” a Palacio Nacional para la construcción de acuerdos, incluso se rumora que existen senadores tentados a unírseles a estos “5 fantásticos”, como la prensa ya los denomina.

Consigan el reconocimiento de iure o no, es claramente un rompimiento dentro de las cúpulas partidistas; es sabido que hay liderazgos panistas inconformes con el actual proceso de elección de su dirigente nacional; por lo tanto, la salida de Madero no es sorpresiva; también es sabido que dentro de Morena se forman tres frentes de cara a la elección del 2024, el favorito presidencial encabezado por Claudia Sheinbaum, otro más bajo el mando de Marcelo Ebrard y por último, el dirigido por Ricardo Monreal.

Ahora, la separación de tres senadores petistas, normalmente ubicados en el ala más radical dentro del grupo alineado al presidente, nos confirma que las cosas no van bien y si no logra mantener el bloque Morena-PT-PVEM será difícil que logren aprobar todas las reformas incluidas en la agenda legislativa de Morena. Ojo, porque los verdes son famosos por correr a la primera señal de debilitamiento, no les vaya a pasar lo mismo que a los “neoliberales”, preguntémosle a panistas y priistas cómo les ha ido.

Por otra parte, esta semana surgió otro enemigo público al que le está cayendo toda la fuerza del Estado, tanto mediáticamente como en redes, los científicos de este país se unen a panistas, empresarios (pero solo PyMES, los grandotes son amigos), la clase media aspiracionista, niños con cáncer, Ricardo Anaya, etc. Como un legado de los “neoliberales”, pues desde la mañanera el presidente no dejó pasar la ocasión para decir que sale muy caro tener científicos, según él ¡No hacen nada!, “solo organizan coloquios” se atrevió a asegurar, sigue al pie de la letra la frase atribuida a Benito Juárez: “A los amigos, justicia y gracia; a los enemigos, la ley a secas”.

En un país donde la falta de educación es uno de los grandes problemas, el rezago tecnológico es una constante y la desigualdad el pan de cada día, esos comentarios no aportan en absolutamente nada.

Desde un punto de vista lógico mi siguiente argumento podría catalogarse como una falacia anecdótica, pero afortunadamente he tenido la fortuna de ser alumno de algunos investigadores del SIN, filósofos, matemáticos y economistas principalmente, desde mi experiencia es clara la labor que hacen día con día con la investigación y la educación de este país, por ellos sí meto mis manos al fuego.

Se le olvida al presidente que está ahorrando centavos para gastar pesos ¿Por qué no limita las magnas obras como el Aeropuerto Felipe Ángeles, Tren Maya o la refinería de Dos Bocas?