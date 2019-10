Justificaciones. A una semana de las balaceras en Culiacán, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado comienza a revelar información de lo ocurrido. El subsecretario de Seguridad Pública, Carlos Alberto Leyva, ha reconocido que el grupo armado que participó en las balaceras se llevó a personas muertas que formaban parte de su organización, pero desconocen cuántas fueron; y defendió a los elementos de su corporación asegurando que no son cobardes, pues salieron a dar la cara por la ciudadanía; aunque la percepción de la ciudadanía es que fueron muy pocas las patrullas y los elementos de la Policía Estatal que recorrieron las calles durante y después de los enfrentamientos. Sobre la fuga en el penal de Aguaruto, el funcionario estatal aseguró que los reos que se fugaron salieron por la puerta principal, tras amagar a dos custodios. En el penal intentan restablecer el orden: se destituyó al director y se nombró a un encargado, en lo que terminan las investigaciones y se deslindan responsabilidades.

Marcha atrás. Los diputados locales habían aprobado un aumento al cobro de los derechos de agua para los sectores agrícola y ganadero, pero fue detenido en el Senado de la República, y ayer por la mañana el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador exhortó a los legisladores a corregir la medida, y les recordó que no se creen nuevos impuestos ni se incrementen los ya existentes. En reiteradas ocasiones, AMLO ha manifestado que habrá más recursos públicos con el combate a la corrupción, la austeridad republicana y con la eliminación de las exenciones fiscales para las grandes empresas del país. Molestos por esto, organizaciones agrícolas habían alertado que Morena impuso un nuevo golpe al sector con esta imposición, que aumentarían los costos de producción al aplicar nuevas tarifas para el uso del agua y eliminar la exención. Por fortuna, se dio marcha atrás, y ahora viene la batalla por mayor presupuesto.

Juicio político. Una semana después de haberse reunido con los diputados locales para responder sus preguntas sobre el tema de las inundaciones y el fallecimiento de la joven que cayó en una boca de alcantarilla abierta, ayer, en el Congreso del Estado, la Asociación de Periodista de Sinaloa (APS) presentó una denuncia de juicio político contra el presidente municipal de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, por presuntamente haber cometido los delitos de conflicto de interés y nepotismo. Juan Manuel Partida, presidente de la APS, presentó la denuncia de juicio político y una serie de argumentos y evidencias documentadas, con las que se comprueba que Estrada Ferreiro contrató a su sobrina Alejandra Guadalupe Castro Ferreiro y a su nuera Silvia Ledif Camacho en Japac, quienes fueron contratadas en el pasado octubre y noviembre del 2018. Cabe recordar que la Administración de Jesús Estrada inició el primero de noviembre, y en reiteradas ocasiones ha aclarado que sus parientes ya se encontraban laborando en Japac desde hace varios años, por lo que no las iba a despedir; sin embargo, las pruebas obtenidas por Partida, a través de acceso a la información, dicen todo lo contrario. El delito de tráfico de influencias está previsto en el artículo 309 del Código Penal del Estado de Sinaloa. La solicitud será revisada antes de turnarla al pleno para su conocimiento, posteriormente se envía a comisiones para su análisis y dictamen, y de encontrar elementos probatorios para que procesa el juicio político, será dictaminado y presentado al pleno para su votación.

Otro juicio. El otro alcalde de la Cuarta Transformación que enfrenta un juicio político es Manuel Guillermo Chapman Moreno, de Ahome, cuya reunión de dictamen ha sido pospuesta en un par de ocasiones, y ayer fue por falta cuórum, porque únicamente acudieron dos de los cinco legisladores que conforman la Comisión Puntos Constitucionales y Gobernación, Horacio Lora Oliva (Morena), presidente; y Ana Cecilia Moreno Romero (PRI), secretaria, y faltaron los vocales Édgar Augusto González Zataráin (PRD), María Victoria Sánchez Peña (Morena) y Flora Isela Miranda Leal (Morena), sin justificar su inasistencia. Se volverá a convocar para esta reunión, pero todavía no se tiene fecha ni hora. La priista Moreno Romero espera que estas faltas no sean por intereses políticos para no dictaminar a favor de juicio político de Billy Chapman, que sería un duro golpe para la 4T.