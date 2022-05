¿Justifican retenes de delincuentes?

audima

Estamos fritos. Si el presidente ve normal que existan “retenes de delincuentes”. Y que el gobernador coincida con esa apreciación, entonces, señores, estamos muy mal. Que López Obrador haya declarado como primera impresión sobre el retén de delincuentes que “atoró” a un grupo de periodistas que cubrían su gira por Sinaloa, que no sabía, lo puso en duda y luego dijo que los neoliberales son quienes hacen creer eso, es para preocupar. Ya comprobado el hecho, ahora sale de que, así como en Sinaloa, en otros estados como Jalisco también se dan (esos retenes). Y con el odio que carga contra el expresidente Felipe Calderón, llegó a decir del tema que “él no es igual a Calderón… No somos iguales”. Y en efecto. Calderón declaró la guerra a los cárteles. Mal conducida y todo, pero se lanzó contra los delincuentes que en aquel sexenio controlaban alrededor de 80 municipios, y ahora el control de los cárteles de la droga se tiene en 823 municipios, de acuerdo con informes de inteligencia de Estados Unidos.

Para que los Gobiernos Federal y Estatal hayan precisado que para antes de este 7 de junio (Día de la Libertad de Expresión) se anunciarán resultados del asesinato del periodista Luis Enrique Ramírez, quiere decir: ¿O tienen detenido o detenidos a los presuntos responsables? ¿O los tienen ubicados e identificados? De lo contrario no estarían anunciando que antes de siete días darán la noticia. Además de la importancia de saber quiénes son los responsables del alevoso crimen, es también relevante conocer el móvil del asesinato. Porque las confusiones intencionales o no entre la Secretaría de Seguridad Federal y la Fiscalía Estatal dan cuenta de que una descarta el móvil de su actividad periodística y la otra asegura que no es así y que se siguen todas las líneas.

En la puesta en escena de la tragicomedia municipal que tiene como actores principales al alcalde Luis Guillermo Benítez y la hoy expareja Gabriela Peña Chico, los intereses de cada cual son los que prevalecen. La forma en que fue “despedida” de la presidencia del DIF Municipal la señora Peña Chico levantó una ola de indignación. Y hasta se llegó a especular que presentaría una demanda por “violencia política de género”. Pero todo parece indicar que no será así. La expresión de Peña Chico de señalar que la actitud del alcalde hacia ella “fue poco caballerosa”, fortalece lo que se comenta en corrillos políticos. La señora quiere ser candidata. Mientras tanto, “El Químico” sigue inmerso en sus fiestas. Y claro está, en sangrar las finanzas municipales, donde parece, encontró el camino para beneficiar a sus amigos.

Todos los partidos políticos del país tienen la mira puesta en los seis estados donde el domingo 5 de junio habrá elecciones. En Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas se están dando con todo. Y en medio, el temor de que el crimen organizado participe para inclinar la balanza hacia alguno de los partidos políticos. En el Senado, Mario Zamora solicitó la intervención del Gobierno Federal para garantizar la tranquilidad en las elecciones por realizarse. Para que impidan violenten el proceso los grupos criminales como lo hicieron en Sinaloa el año pasado. Misión estéril.