Justo Antelo supervisaba la inundación en El Carrizo con cerveza en la unidad 

Catarsis. Ya de despedida, el alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, se lanzó por enésima vez en contra de los medios de comunicación “que presumen ser los más grandes e influyentes” porque “casi todo” lo que han dicho de él es mentira. En el acto de entrega de unas calles pavimentadas en Higuera de Zaragoza, Chapman hizo su catarsis. A su ya conocida intolerancia a la crítica, sacó a relucir lo que realmente le dolió en su mandato: que lo ignoraran en los eventos en los que acompañó por el municipio al gobernador Quirino Ordaz Coppel. Como si los ahomenses no supieran que le encanta el protagonismo, Chapman aclaró que no es por su persona sino por la “figura e investidura de la autoridad política, del presidente municipal”. Como siempre por la falta de resultados, se hizo la víctima. En el fondo, el reclamo que hace en la recta final de su trienio es porque algunos medios no se le hincaron, no le rindieron pleitesía ni le aplaudieron sus ocurrencias, excesos y pifias. Algunos dicen que lo de la Higuera de Zaragoza fue una probadita porque el plato fuerte va a hacer en el “acto político” final que prepara para el adiós.

Cabildeo. Dicen que el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, vino ayer a Sinaloa para empedrarle la salida a algunos alcaldes, entre ellos a Chapman, a quien favoreció con colocarlo en la lista pluri de diputados federales, por lo que el próximo 1 de septiembre rendirá protesta en la Cámara de Diputados. Con su llegada a la entidad se avivan las versiones de que Delgado interviene con el alcalde electo Gerardo Vargas Landeros para que una vez que entre en funciones no vaya a manchar la imagen de Chapman que se la jugó en su contra y que mantiene una conducta de reserva hacia su persona. No son pocos los ahomenses que esperan el cambio de gobierno para ver cómo va a mascar la iguana en el gobierno de Vargas Landeros: de tapadera o todo lo contrario.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Desde ya. Se habla que en este ambiente el tema del relevo de Chapman como alcalde no escapó con la visita del líder nacional morenista. Todo hace indicar que así como el gobernador electo Rubén Rocha Moya está agarrando los hilos del poder en forma anticipada, Vargas Landeros podría tomarlo con la designación del Congreso del Estado de uno de su confianza como alcalde sustituto. Sin embargo, dicen que Chapman se está atravesando porque se empecina a dejar a un incondicional para seguir teniendo el poder a trasmano hasta el 1 de noviembre.

Inesperado. Fuera de base agarró a todo mundo el aguacero que pegó ayer en la tarde en El Carrizo, que se inundó. Algunos vecinos tuvieron que abandonar las casas por su propio pie porque el agua se les metió, ya que las calles fueron rebasadas. Las autoridades ni se dieron por enterados cuando la tormenta caía en parte de los poblados del valle, pero con mayor riesgo en la cabecera de sindicatura. Actuaron ya que había pasado y que los vecinos se pusieron a salvo por su cuenta y riesgo. Es más, algunos ya ni la amuelan, como el jefe de Distrito de Riego número 76 de la Comisión Nacional del Agua del Valle del Carrizo, Justo Antelo, que se puso a supervisar la inundación con hielera con cerveza. Las propias vecinas lo encararon y lo descubrieron.

El reclamo. La alcaldesa de El Fuerte, Nubia Ramos, no está teniendo una salida decorosa. A menos de tres meses de dejar el cargo, los vecinos le desfilan por su casa para reclamarle por el problema del agua potable, lo que se agudizó más por el corte de energía que hizo a la planta la Comisión Federal de Electricidad por falta de pago. Algunos en carro, accionando los claxon, hasta con altavoz, le pasaron antenoche por su vivienda en protesta.

Síguenos en