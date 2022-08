Juventud y revelo generacional

Los jóvenes, a lo largo de la historia, han sido protagonistas de los grandes procesos de transformación de las sociedades. Son ellos quienes con su energía, organización, sueños, rebeldía y actitud fueron capaces de tomar la voz, de caminar por la calle e ir al encuentro de identidades hacia el reconocimiento de derechos y conquista de libertades.

Nada de lo ganado ha caído del cielo. Bajo el régimen de un estado represor, a miles de jóvenes se les arrebató la vida por medio del fuego y las armas mientras que, en los últimos años, en lugares donde se superó la violencia política, la desigualdad les niega el derecho a soñar.

La generación del 68 alcanza la estatura de juventud en actitud histórica, se trata de una generación al relevo político ante el país; aquí concurren dos grandes tendencias: la juventud militante de las fuerzas de izquierda y las fuerzas en ruptura desde el seno del propio partido de Estado (PRI) expresada a través del cardenismo fundado por el general Lázaro Cárdenas y, luego después, la Corriente Democrática en la coyuntura de 1988; tras 50 años de resistencia y lucha, gracias al crecimiento ciudadano, aquel movimiento logró --en 2018--, tomar las riendas de este México. Aquella visión y perspectiva del poder generada por el 68 propició condiciones políticas para una transición pacífica del régimen.

Ahora, de nueva cuenta, la historia convoca a una juventud al relevo generacional hacia la consolidación de la Cuarta Transformación de la vida pública de México.

La juventud está obligada a no ser indiferente. Inaceptable, en palabras de Antonio Gramsci, la apatía, el parasitismo, la cobardía. Quien realmente vive no puede no ejercer la ciudadanía y no tomar partido. La indiferencia es el peso muerto de la historia, es la fatalidad, aquello con lo que no se puede contar. No pueden los jóvenes asumir la neutralidad, la postura de la indiferencia.

Desde la mirada de Enrique “Guacho” Félix Castro y José Revueltas, la juventud es una categoría social, no una edad biológica. Alcanzar la dimensión de juventud supone, en primer término, actitud ante la historia, que a su vez implica: visión programática ante los retos del país y el mundo, la organización como sujeto político en la perspectiva del poder y el Estado, estrategia política para la coyuntura, congruencia entre el decir y el hacer.

Todo ello vertebrado por el humanismo solidario, la otra política, el amor humano.