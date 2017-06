Juzgado Sexto descarrila ahora concurso de Abengoa, logró de pequeños acreedores y una ley rebasada

* Pide CNA a Economía enfoque en TLCAN antes de continuar con otras negociaciones; Salud atiende solicitud de Canaero; interconexión cero presión al rojo vivo.de que ayer se publicó otra sentencia más que vuelve a colocar en aprietos la depreciada figura del concurso mercantil y que requiere pronto una mejora para evitar que se convierta en otra Ley de Suspensión de Pagos.Hace algunos años ésta fue relevada porque colocaba en estado de indefensión a los acreedores. La última empresa que aprovechó sus debilidades fue AHMSA de Alonso Ancira que a su amparo evitó pagar por muchos años sus compromisos.Ahora el caso en aprietos es el de Abengoa que se sumará a la creciente lista que está en el Ifecom a cargo de María Esther Sandoval, con expedientes que tienen 3 y hasta 4 años sin resolverse, por el desconocimiento de los jueces de distrito en temas mercantiles.Los abogados han aprovechado la reforma judicial que se aprobó con Felipe Calderón, cuando se abrió la arista de la defensa a los recursos humanos en lo que hace a la apelación de muchos procesos.Ahora también se ha comenzado a sacar raja de radicar los amparos en tribunales locales, lo que va a complicar expedientes que bajo la figura de concurso deberían ser ágiles como es justo el espíritu de esa ley.Hay casos muy conocidos que en los últimos años comenzaron a complicar la figura del concurso, como el de Mexicana que era de Gastón Azcárraga, Arrocera Covadonga de Santiago y Antonio González y Oceanografía de Armando Yáñez.El año pasado aquí le platique del asunto de GEO, la otrora desarrolladora de vivienda líder que comandaba Luis Orvañanos.Súbitamente la causa radicada en el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Civil a cargo de Gabriela Elena Ortiz González sufrió un giro inesperado cuando se echó para atrás el fallo de aprobación del convenio que se había logrado en 2015.Previamente el Tribunal Colegiado a cargo de Paola García Villegas Sánchez Cordero, había ordenado a la jueza dejar sin efecto ese convenio más allá de la capitalización por 3 mil 500 millones de pesos que aportaron Banorte de Marcos Ramírez, Capital Inmobiliario de Juan Carlos Braniff y Promecap de Fernando Chico Pardo.Ahora la historia se repite para la emproblemada firma española Abengoa que lleva aquí Fernando López de Carrizosa. Ayer se publicó la sentencia también de la jueza Ortiz González para abrir un paréntesis en el concurso, en tanto no se resuelvan recursos de apelación de acreedores minoritarios.Se imaginará que al igual que GEO lo de Abengoa bajo el expediente 296/2016 entrará en una especie de limbo. De por si el asunto no ha sido sencillo.A mediados del año pasado la propia Ortiz había negado la solicitud de concurso a petición de Banco Base de Lorenzo Barrera, según esto porque la emisora no cumplía con los requisitos. El banco apeló y en diciembre se aceptó el proceso.Abengoa tiene pasivos pendientes por más de 400 millones de dólares que afectan a diversos bancos como Santander de Héctor Grisi, Banorte de Marcos Ramírez, Scotiabank de Enrique Zorrilla, Ve por Más de Jaime Ruiz Sacristán y por supuesto Base. Hay igual deuda bursátil, amén de que el asunto ha caminado en paralelo a los recursos que hay en España.Así que Abengoa se suma a los escabrosos procesos que se presentan con una Ley de Concurso Mercantil que urge renovar para abonar hacia una mayor certidumbre jurídica.* * *desafíos que le platicaba hay para la negociación del TLCAN en lo automotriz dado el espíritu proteccionista de Donald Trump y el riesgo de que se eleven las reglas de origen de forma irracional, otro rubro muy enfocado en la negociación que arrancará el 16 de agosto, es el agropecuario. El CNA que preside Bosco de la Vega se ha preparado desde hace meses y ahora mismo gestiona con Economía de Ildefonso Guajardo que todo el enfoque se oriente a la modernización del acuerdo con EU y Canadá. En otras palabras se busca abrir un paréntesis para lo relativo a otros frentes con la UE, Brasil, Argentina y algunas naciones de Asia. El punto es dar tregua y no abrir varias batallas simultáneas.* * *a otro Salud de José Narro Robles modificará su campaña en contra de la obesidad, en la que se hace referencia a la aviación. Se dice que cada año mueren 98 mil mexicanos por la diabetes equivalente a que diario por un año se estrelle un avión lleno de mexicanos. Canaero de Sergio Allard entró en “shock”. La seguridad es pilar de esa industria. Se pidió la reconsideración y se está a la espera. Todavía esta semana la pauta televisiva contemplaba el desafortunado spot.* * *que aún va para largo el amparo que presentó América Móvil de Carlos Slim Helú para que la SCJN revise la legalidad de la interconexión cero, esto porque ni siquiera hay un proyecto elaborado por el ponente Alberto Pérez Dayán, le platico que las presiones están al rojo vivo en ese expediente. Se busca aprovechar el tiempo, en este caso por la propia telefónica que dirige Daniel Hajj, así como por aquellos que se oponen como AT&T de Kelly King. El concepto es uno de los sustentos de la reforma de telecomunicaciones que empujó el presidente Enrique Peña Nieto.