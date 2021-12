Juzgado ordena a Japama suministrar agua al predio La Guamuchilera

audima

Obligados. El Juzgado Sexto de Dis-trito ordenó a la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome suministrarle el servicio de agua potable a los posesionarios del predio La Guamuchilera, ubicado en el bulevar Centenario antes de llegar al ejido 20 de Noviembre. Y es que les otorgó la suspensión de plano en el amparo que interpusieron con la asesoría de los abogados y líderes del Partido Indígena Nacional de Pueblos Originarios de Ahome, Joel López Robles y Silvestre Bojórquez. Es decir, se les tiene que suministrar el agua por algún método, ya sea instalar un tinaco o en pipas en virtud de que no hay red de agua potable. Estos salieron más “gallos” porque la resolución se tiene que cumplir de inmediato y no andar tramitando cartas de residencia para solicitar el servicio de agua potable para ver cuándo se les otorga, como en el predio San Francisco.

Sin quitarle ni ponerle. Intacto, sin quitarle un peso a una área para ponérselo a otra, los regidores aprobaron por unanimidad el presupuesto de egresos por casi mil 650 millones de pesos del próximo año presentado por el alcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros. Dicen que no es porque los regidores sean solo levantamanos sino porque el proyecto de gasto fue previamente cabildeado para que tuviera el consenso. Es decir, llegar a la sesión de Cabildo con los números “bien planchados”. El desglose de gastos se dio en términos generales, pero ya algunos están interesados en saber a dónde van a ir los recursos de manera particular para saber si es cierto que los recursos se van a aplicar en los prioritario y no en los privilegios de los funcionarios y del gasto innecesario como ocurrió en el chapmismo.

Revisión. Dicen que el titular del Órgano Interno de Control en Ahome, Fausto Rubén Ibarra Celis, está muy ocupado interiorizándose en lo que le dejó el extitular de la dependencia Pável Castro Félix. Hay expectación en su desempeño, sobre todo de algunos que pretenden que desempolve los casos que presentaron de presuntos actos irregulares de los ahora exfuncionarios consentidos del entonces alcalde Guillermo “Billy” Chapman y en los que Castro Félix no encontró responsabilidad cuando, según algunos, había para hacerlo. Incluso, muchos dieron como buena la señal que envió la síndica procuradora Cecilia Hernández de que se van a realizar auditorías a la pasada administración al margen de lo que se haya encontrado en el proceso entrega-recepción. Por eso se dice que esta dependencia va a ser clave para destapar lo que se hizo en la pasada administración y parar mantener a raya a los actuales funcionarios que se quieran pasar de vivos.

Aprovechados. Tras que el Partido Acción Nacional y el de la Revolución Democrática tienen ya nueva dirigencia estatal tras las elecciones de junio pasado, en la que les fue como en feria, en el Partido Revolucionario Institucional se deshoja la margarita para ver quién va a llegar por Cinthia Valenzuela en la presidencia del instituto político. Se habla que el caso de la renovación de la dirigencia estatal se llevaría a cabo hasta en enero y en la que tiene mano el senador Mario Zamora Gastélum. Dicen algunos con que no salgan como en el PAN en el que salió electa Roxana Rubio en unas elecciones “manchadas” y, como en el PRD, en el que se impuso a Gonzalo Lazcano, para que puedan ser una oferta política rentable.

Los pavos. El empresario Bernardino Antelo Esper reapareció entregando pavos a familias de escasos recursos económicos para la cena de Navidad. Esto en el programa del Pavotón que lleva la fundación “Sinaloa sin límites” y del que es fundador. Algunos destacaron la labor social sin que en puerta esté un proceso electoral. Entre los integrantes de la fundación está el presidente del PRI en Ahome, César Emiliano Gerardo.