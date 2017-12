KCSM inaugura mañana terminal de gasolina en GTO, SLP con 180 mdd en 2019 y en enero inversión 2018

* Infonavit casi 500 mil créditos en 2017 y derrama superará 17 mil mdp; alertan asamblea de Concanaco hoy y advierte Pérez Góngora; ExxonMobil debuta en gasolina.

SE AVISTA EL fin de año y con ello la pausa en las actividades. Kansas City Southern México (KCSM) acaba de echar a andar este año un tren navideño. Cinco vagones que amén de dar oportunidad a que muchos niños conozcan ese medio de transporte también disfruten del cine.

Es una labor social en alianza con Cinépolis de Alejandro Ramírez que ya ha probado su éxito con muchachos de escasos recursos en Monterrey, SLP, Morelia.

Este año que no ha resultado fácil para la estadounidense que comanda aquí José Zozaya. La seguridad se ha mantenido como reto, lo que ha obligado a una estrecha colaboración con Sedena de Salvador Cienfuegos, PF de Manelich Castilla y la CNS a cargo de Renato Sales.

Específicamente en el Bajío se requirió el apoyo del gobierno de Guanajuato que lleva Miguel Márquez con resultados que KCSM califica de satisfactorios.

El propio Zozaya asegura que en seguridad esa empresa “marca diferencia” vs la competencia. Claro que ha tenido que invertir fuerte en tecnología y cuenta con un ejército de mil 300 guardias.

KCSM también ha promovido que el robo al tren se constituya en un delito grave.

Como otras firmas ahora mismo una de sus preocupaciones es el TLCAN. Ha cabildeado con todo y es parte del cuarto de junto. Su presidente Patrick Ottensmeyer, ahora mismo en México, incluso escribió en WSJ un artículo de abierto apoyo.

Zozaya estima que pase lo que pase con el TLCAN la relación comercial con EU va a seguir, por lo que KCSM no piensa bajar la guardia en materia de inversión.

El año pasado KCSM con sus 4 mil 251 kilómetros de concesión, 3 mil 500 empleados, más de 400 locomotoras y 20 mil vagones, creció 4.5% en el manejo de la carga para unos 2 mil clientes, cifra que se proyecta aumentará este 2017.

En su desempeño cotidiano están los granos, autos, autopartes, acero, concreto, electrodomésticos y hasta ropa.

Este año KCSM invertirá 167 millones de dólares y en enero definirá la cifra para 2018.

Con ello realizará el libramiento de Celaya negociación a punto de cerrar con SCT de Gerardo Ruiz Esparza.

También contempla la gradual ampliación del “Patio Sánchez” en Nuevo Laredo para agilizar ese cruce fronterizo con un pie de 40 vías.

Pero como se sabe, KCSM tiene con la reforma energética un nuevo segmento de negocio que ya empuja con el manejo de gasolina y diesel.

Este miércoles inaugurará su terminal de San José Iturbide, Guanajuato. Esta ya opera. Se trata de un sitio de trasbase en donde se descarga el combustible que viene de EU del tren a las pipas.

KCSM ya también anunció una inversión por 180 millones de dólares para otra terminal de almacenamiento en SLP junto con Waco y la mexicana WTC Industrial de Vicente Rangel. En total 6 grandes tanques que poco a poco comenzará a operar en 2018 para llegar a una capacidad de un millón 200 mil barriles en 2019.

Con mayor capacidad de almacenamiento para los combustibles, se espera un verdadero ajuste en lo que hoy pagamos por la gasolina.

Así que más allá de la incertidumbre del TLCAN, KCSM empuja para que el ferrocarril siga su avance. En los últimos años se ha caminado, pero “la lista que nos falta por hacer aún es enorme”, concluyó Zozaya.

* * *

HOY SE REALIZARÁ la asamblea del Infonavit con la presencia del presidente Enrique Peña Nieto. Le adelanto que David Penchyna hará un balance de los logros de ese instituto nodal para la vivienda. Ha financiado una de cada 4 casas en el país. Es nuestra mayor hipotecaria y la cuarta del orbe. En 2017 va a estar cerca del medio millón de créditos y superará la meta anual en 16%. Un 58% de los financiamientos fue para jóvenes de 18 a 34 años. Dados los ajustes para otorgar más recursos, en los últimos 8 meses el ticket promedio por operación se incrementó 13% y la derrama hasta noviembre llegó a 17 mil millones de pesos, lo que equivale a invertir en la construcción de 65 Estadios Azteca en un año. Así de relevante.

* * *

SEGÚN ESTO HOY habría una asamblea en Concanaco y se asegura que la intención es registrar un par de candidatos a la presidencia de ese organismo para relevar a Enrique Solana. Se habla de Ricardo Navarro y una nueva alternativa. El propio Juan Carlos Pérez Góngora estima que una acción de esa naturaleza contravendría el juicio de amparo indirecto que interpuso en enero, luego de ser descalificado para participar en la contienda. Se hace ver que sigue vigente una suspensión definitiva que impone “el mismo estado” que se tenía antes de la acción. En ese sentido se asegura cualquier acto de los consejeros de Concanaco orientado a retomar el proceso de selección de presidente será violatorio al recurso para el que hay programada una audiencia constitucional el jueves.

* * *

MAÑANA LA ESTADOUNIDENSE ExxonMobil que comanda aquí Enrique Hidalgo debutará en la distribución de gasolinas. Su primera estación estará en Querétaro. Por ahí Carlos Rivas director de combustibles de la petrolera, Pedro Joaquín Coldwell de Sener y el gobernador Francisco Domínguez. ExxonMobil sigue los pasos de Shell de Alberto de la Fuente, Gulf de Sergio de la Vega, BP de Chris Sladen, y Costco que dirige Jaime González. Sobra decir que la multinacional es otro de los actores protagónicos del planeta en ese ámbito.