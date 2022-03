Kafka y su metamorfosis

audima

Si hablamos de obras trascendentales de la literatura o grandes clásicos de imprescindible lectura, no podemos pasar por alto a La metamorfosis (1915) de Franz Kafka (Praga, 1883 – 1924) que, paradójicamente, es una novela de pocas páginas, pero de gran profundidad y con múltiples interpretaciones; trazada por un escritor que tuvo una vida complicada y presenció un contexto histórico conflictivo a inicios del siglo XX: la Primera Guerra Mundial comenzó un año antes de que su obra se publicara.

En esta historia de corte fantástico y con tintes pertenecientes a la ficción absurda, conocemos a Gregorio Samsa, un viajante de comercio que después de tener un mal sueño, a la mañana siguiente amanece convertido en un insecto. No escuchó el despertador, el reloj marca las siete menos un cuarto. Teme perder el tren y levantar sospechas en su familia por su nuevo aspecto. No quiere salir de su habitación, se encierra, está fatigado y contempla su singular apariencia. Su papá, el señor Samsa; su mamá, la señora Samsa, y su hermana, Grete, le preguntan desde el comedor, si se encuentra bien, pues, nunca ha faltado a trabajar, ni ha llegado tarde durante el tiempo que ha laborado en su empresa. Él responde desde su cuarto con su voz irritada, pero nadie lo entiende. Pasan los minutos y sigue encerrado. Su gerente va a su casa y pregunta por él. A Gregorio no le queda otra opción y tiene que salir de su encierro. Batalla al bajar de su cama con sus múltiples patitas, y ancho cuerpo, parece un escarabajo. Todos en casa se asombran, y aterran, al verlo salir, ya en el pasillo. No lo reconocen; mientras tanto, su gerente va en camino a preguntar por él.

Kafka es un gran exponente de la literatura del absurdo. En esta obra, bosqueja un esbozo sobre la alienación del ser humano, así como también la soledad y discriminación que sufren las personas, los rebeldes, los que piensan diferente en un mundo indiferente, carente de empatía. El título “La metamorfosis”, puede entenderse como un cambio de valor adjudicada al ser humano.

Gregorio pasa de ser funcional a ser una carga, se ve diminuto como un insecto. También sobre la explotación laboral, donde la humanidad es vista como un objeto, una máquina funcional para servir y lo aprovecha, y cuando no puede más, fríamente lo desecha. Es ahí donde radica la genialidad de su narrativa, pues, es envolvente, y asfixiante. Nos presenta situaciones cotidianas levadas al plano del absurdo y nos hacen reflexionar de su aparente sin sentido. No cabe duda de que Franz es un referente escritor y ha trascendido hasta nuestros días por sus letras que dotan de significado a los conflictos existenciales de la vida.