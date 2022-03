audima

5 de marzo de 1972

Denuncian atropellos de aduanales. Los abusos que han venido cometiendo los celadores aduanales destacados en el aeropuerto local, en agravio principalmente de turistas norteamericanos, han sido evidenciados ante el departamento de Turismo local. El subdelegado de Turismo, Gilberto Limón dirigió un oficio al jefe del departamento federal de Turismo, exponiendo que en numerosas ocasiones han sido denunciados los celadores, sin que se les haya puesto coto, lo que ha ocasionado que estos incurran en delitos, como los manifestados anteriormente.

Canaco analiza crear una unión de crédito. Para discutir los proyectos más importantes de la Canaco, se reunirá el consejo directivo presidido por Víctor Toledo. La creación de una unión de crédito comercial y la construcción de un edificio propio, son los puntos a tratar. Para la construcción del edificio, se ha recibido la primera aportación en efectivo del señor Ignacio Chang, establecido en Ahome. Ninguna promoción se ha iniciado, ya que se está afinando el proyecto, que ha generado gran interés.

Kai-Shek aceptará un quinto periodo. Taipei. El presidente Chiang Kai-Shek, que en febrero expresó el deseo de retirarse de la vida política, está dispuesto a aceptar, “conforme a los deseos de la nación”, un quinto mandato en la más alta magistratura de China Nacionalista. De inmediato se organizó una campaña general para lograr que desistiera de sus propósitos, ya que en su anterior discurso, Kai-Shek instó a la asamblea a “elegir una persona de virtud y capacidad para sucederme en la presidencia”.

El representante de la agrupación oficial, Chen Yu-Ching, dijo que es virtualmente imposible que el jefe de Estado, que tiene 85 años, rechace la candidatura que le ofrecerá el partido del Kuomit Tang, del que Chiang es también director general. La edad media de los legisladores no se ha revelado oficialmente, pero se estima que supera los 70 años y uno de ellos tiene casi 105.

Matrimonio Cárdenas-Artola. Señalado suceso social constituyó en la capital sinloense el enlace matrimonial de la bella señorita Rosy Cárdenas y el joven caballero, Nemeso Artola Sada, quienes de manos del excelentísimo obispo de Culiacán, señor Luis Rojas Mena, recibieron la bendición nupcial en la Santa Catedral. Apadrinaron a la pareja sus distinguidos padres, doctor Daniel Cárdenas Mora y Amelia Izábal de Cárdenas, don Nemesio Artola Cenarro y doña Pilar Sada de Artola.

5 de marzo de 1997

Estudiantes golpean a diputados. Con vidrios quebrados del Congreso del Estado, terronazos en las caras de los diputados locales, ventanillas rotas de autos particulares y la lapidación del secretario de organización del FEUS, Papik Ramírez, así como la entrega de un anteproyecto de reforma al artículo 245 de la Ley de Tránsito, culminó la marcha que miles de estudiantes realizaron en Culiacán para exigir se les aplique la cuota especial de un peso en el transporte urbano. Ramírez tuvo que introducirse en una casa particular para ponerse a salvo.

No expulsarán del PRI a CSG. México, D.F. El expresidente Carlos Salinas no será expulsado del PRI porque la Comisión de Honor y Justicia no ha recibido una petición estatutaria y por lo tanto, ese asunto no ha sido tocado, informó el coordinador de dicha comisión, Vicente_Fuentes. Destacó que la comisión no puede obrar por iniciativa propia porque los estatutos del partido no le dan esa facultad y negó que la comisión cuente con documentos de algún sector del PRI que reclamen la expulsión del exmandatario.

Estadounidenses, los más drogadictos. Viena. Un número creciente de jóvenes norteamericanos consume cocaína, mariguana y el alucinógeno artificial LSD, mientras que el uso de heroína y cocaína en Europa ha disminuido, dijo una comisión de expertos en drogadicción de la ONU. Latinoamérica no se libra de este azote. El sondeo anual mundial confirmó los estudios de que va en aumento la drogadicción entre los jóvenes de Estados Unidos, con mucho, el país que más drogas consume en el mundo.