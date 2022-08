El muralismo mexicano desde la Secretaría de Gobernación con el Mtro. Ariosto Otero

Más que por los hechos, la historia de una nación se consolida por la interpretación que le damos. En México, el muralismo ha sido la vanguardia artística para plasmar la historia de nuestra nación en sus muros. En ellos, se encuentran nuestras victorias y celebraciones, nuestros dolores y rencores acumulados ante las injusticias y desigualdades a lo largo de los años, preparándonos para enfrentar al México de hoy.

El 20 de julio se inauguraron en la Secretaría de Gobernación 6 murales titulados: “Nido de serpientes”, “Los fantasmas del neoliberalismo”, “Los Dioses”, “Los tlaloques”, “El regreso de los dioses” y “Democracia, derechos humanos y justicia social”, mediante los cuales el muralista Ariosto Otero narra la historia desde el olimpo de los dioses del mundo mexica hasta lo que hoy vivimos como país: devastación, pobreza, enfermedad y una democracia que aún no se consolida.

Al evento asistieron la Presidenta del Senado, Olga Sánchez Cordero; el Subsecretario de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos, César Yáñez Centeno Cabrera; el Subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas Rodríguez; entre otras personalidades. Como apertura, el muralista empezó su discurso lamentando que las autoridades de cultura en las últimas cuatro décadas hayan menospreciado el muralismo mexicano, llegando incluso a confundirlo con el paredismo y el arte urbano. Enfatizó también la importancia de que, hoy que transitamos del neoliberalismo a una nueva era del bienestar social, se transforme la percepción hacia el muralismo mexicano.

Tras escuchar este interesante llamado de atención y agradecimiento, entrevistamos al Mtro. Ariosto Otero para que nos comentara más sobre estas grandes obras que hoy se encuentran en la dependencia federal.

¿Cuál es la importancia del muralismo mexicano para el país?

El muralismo es una esencia milenaria de cultura de educación y de forma de ser en las artes es el mundo narrativo de los antiguos mexicanos puesto ahora a través de lo que seguimos haciendo a través de lo que hacemos ahora.

Muchos dirían que el muralismo no sirve para nada, otros que ven las pirámides dicen que son montones de piedras amontonadas. Otros, porque reniegan del arte, y de la cultura nacional porque están apegados a sentimientos occidentalistas. Sin embargo, así como el muralismo educa y sirve para sostener la identidad nacional de la misma manera que las demás cosas que nos pertenecen de la identidad; como es la alimentación, los tacos, las quesadillas, todo en general lo que es el alimento ancestral del mexicano. Sumándole a eso nuestro folclor, nuestras artesanías, nuestros bailes, lo que siembra el turismo mismo que viene a nuestro país no a ver nuestra riqueza.

El turismo viene a ver la cultura mexicana, muchos dicen “bueno conocí tu país, estuve en Cancún” y piensan que Cancún es representativo de México, pero nuestro país es mucho más. Cuando hablamos de la cultura mexicana de México, me refiero a lo que es verdaderamente sus valores identitarios. Hay un libro que se llama el Toltelcáyotl, es como la constitución de los toltecas. Ellos eran los padres de la raíz profunda de todas las culturas, posiblemente en su también cabrían los mayas. Se habla de la cultura tolteca cuando alguien en aquellos tiempos, incluso en esta época, habla de sabiduría. Para nosotros es hoy un ejemplo de sabiduría, respetando el carácter del homo sapiens como el humano sabio que utiliza sus herramientas para la construcción de su realidad.

Volviendo a la pregunta del Muralismo, parte de esa raíz, en ese profundo reencuentro de raíces está el muralismo presente.

¿Qué tan importante es que al día de hoy exista el muralismo mexicano en la Secretaría de Gobernación?

Bueno, no es el primer mural que yo tengo en la Secretaría de Gobernación, ya está el del Sindicato hace 24 años y el de la Secretaría hace 25 años.

La importancia de este se relaciona con la transformación de la SEP, que se supone que era una organización gubernamental de pánico y terror, y hoy es un recinto humanizado por el muralismo donde se manifiesta la verdadera libertad de expresión eso hay que abonarlo que es una de las propuestas más importantes de nuestro gobierno

Obviamente que yo siempre he gozado en toda mi obra de la libertad de expresión pero siempre he sido respetuoso de lo que digo y con los razonamientos que da la misma Constitución.

Y, ¿qué hay sobre la importancia que decías del muralismo hoy en día con el fin del neoliberalismo?

El país ha sido culturalizado de muchas formas, porque hay un mundo ahora donde se habla de un nuevo muralismo cuando eso es imposible. El muralismo se adapta con los tiempos nada más, nuestra juventud se ha sumado a muchas cosas que no tienen nada que aportar, que se vuelven parte de una moda: como el grafitti, arte urbano, son expresiones nada más. No estoy en contra de ellos, pero una cosa es el muralismo otros el paredismo.

Yo voy a lo ancestral, no a lo que viene de afuera como moda. Para mí, lo más importante si volvemos a la cuestión alimentaria es mejor un taco que un hot dog, que es mucho más sana que la comida chatarra que nos ha llenado de enfermedades.

El decir esto es porque el interés del muralismo son todos los temas, es una narrativa ética, didáctica. Los primeros libros de texto gratuitos y según lo reconocemos en la actualidad son los murales que hicieron los muralistas de aquellos tiempos, entendiendo que no estoy de acuerdo con el peyorativo. También esta Zalce, Gonzalez Camarena, los Fríos, alumnos de Frida Kahlo, yo creo que ellos llevaban en la sangre el muralismo.

Lamentablemente, se acaba de morir una de las verdades muralistas de los últimos tiempos: Rina Lazo. En el Palacio de Bellas Artes está el último mural de ella, valdría la pena que las mujeres que aspiran a ser muralistas vieran estas obras.

¿Cuál es el mensaje principal en conjunto de los 6 murales que le gustaría que se captara?

Un mural no tiene un solo mensaje, tiene muchos. Un mural hay que leerlo; tiene una lectura que puede ser de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, siempre hay que partir de esa lectura. No puedes verlo solo una vez, hay que observarlo mucho. El mural es un ente vivo que dialoga con el espectador, es un lente que dialoga con el mismo y con sus elementos, no se queda ahí, mantiene diálogo constante.

Sobre el mensaje del mural, yo los hago, pero ellos se defienden solos. No hago muralismo para defender, lo que quiero es que el espectador dialogue con el mural, platique con el mural, entonces va a encontrar diferentes mensajes: políticos, económicos, humanos, históricos, violentos, acusatorios, todos los mensajes se pueden encontrar en un mural y por eso el mural busca mantener esa conversación. A fin de cuentas, yo no me considero artista sino un muralista y le dejo el campo a los artistas me quedo nada más en el muralismo. Lo que hago es una obra, donde el espectador puede encontrarse a sí mismo, porque es el espectador el que debe mantener el dialogo con la obra y encontrar la narrativa.

De lo murales, ¿cuál considera usted es el más trascendente, y por qué?

Para mí, la trascendencia no se la pongo yo. Lo hace cada uno con la historia. Dirán lo que quieran, para mí toda mi obra la hago para trascender, porque eso es el muralismo mexicano, para que trascienda la obra y, con ella, la memoria histórica de México.

Mi obra se defiende sola, el espectador es el que le va a encontrar la trascendencia si quiere que trascienda.

¿Qué importancia tienen las mujeres en sus murales?



Puse muchas mujeres, casi tantas como hombres, porque las mujeres siempre en todas mis obras desde que empecé a hacer muralismo, han tenido un papel importante en mi obra porque yo reconozco la igualdad y el valor de las mujeres.

El hecho de que “el homo sapiens” entre comillas, se haya equivocado con las mujeres, no quiere decir que históricamente no tengan el mismo valor que el hombre, no solamente como ser humano si no que muchas veces las mujeres rebasan a los hombres. No lo podemos decir así porque el ser humano en su desarrollo intelectual no depende del sexo por lo tanto las mujeres tienen el mismo valor que los hombres nada más por una cuestión de género y sexo se les ha subyugado. Pero volviendo a la pregunta concreta, sí, en mis obras siempre hay muchas mujeres porque yo reconozco en ellas esos valores históricos, milenarios que tienen y que tuvieron en todos los tiempos de nuestro mundo.

Han ocupado un papel primordial que los hombres al narrar la historia han ocultado su fuerza y capacidad., pero si buscamos en la historia la mujer tiene los mismos valores y su lucha por el su reconocimiento ha sido de mucho sacrifico e histórica.

En la inauguración escuche que decía que: “se llevaron el oro, pero no su riqueza”, ¿a qué se refiere con esa frase y cómo podríamos aplicarla actualmente?

La grandeza de México no se la han podido llevar nunca porque aun tenemos nuestra identidad, aunque muchos le apuesten al extranjerismo. Conservamos la idea de la mexicanidad, el problema es que en los últimos años se ha debilitado la idea del nacionalismo rotundo.

México sin su nacionalismo ya hubiese sido arrastrado por las potencias poderosas, es más la desventaja que los gobiernos neoliberales nos hayan llevado que perdiéramos el 50% de la identidad nacional. Ese ha sido un daño muy grave, porque lo que han hecho es multiplicar el daño al país, y el odio social permanezca hasta ahora.

Por último, ¿qué mensaje les da a los mexicanos para poder reparar nuestra nación que a base de sangre ha sobrevivido desde sus inicios?

Yo creo que tenemos que dejar de odiarnos. Es el odio social la parte más grave y yo te puedo asegurar que el país hace 30 años no era así, había cordura en la sociedad y había interés social del uno por el otro. También había interés por el país mismo y ese odio social ha hecho que esto nos lleve a una crisis de inseguridad, se ha multiplicado por ese odio, a nadie le importa el otro, a veces la justicia injusta también permea el corazón mexicano.

Si no luchamos por la identidad, vamos a ser avasallados tarde que temprano en estos momentos tan difíciles para la humanidad.