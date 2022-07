Rocío Mejía, primera mujer en 170 años como Directora General de TELECOMM: feminista y economista.

(Segunda parte)

En la primera parte de esta entrevista, presenté cómo Rocío Mejía, con una trayectoria de vida de lucha por los derechos de las mujeres y las niñas, y por construir un país más justo en los ámbitos económico, político y social, se enfoca ahora desde su posición como Directora General de TELECOMM para proveer un entorno más equitativo para todas y todos. Un gran reto de su labor: que, a finales de 2023, el país quede realmente conectado, cerrando la brecha digital que fomenta la desigualdad y las situaciones de violencia, al tiempo que se gestionan cambios de política y mentalidad dentro y fuera de la institución.

Continuando sobre el proyecto “Internet para Todos”, ¿qué más podrías compartirme al respecto?

Tenemos dos objetivos: apoyar en cerrar las brechas digitales y financieras y que la población tenga acceso a servicios financieros básicos. México ha estado con un sistema bancario muy excluyente, según la encuesta de la Comisión Bancaria de Valores cada año con el INEGI, se le llama la encuesta de inclusión financiera yo le llamo de exclusión financiera.

Tenemos un país con mucho camino por delante para que todas las personas tengan una cuenta de banco, tarjeta de débito, cuenta de crédito y cuenta de ahorro, realmente estamos muy atrasados en ese tema. En este contexto, ¿cómo avanzamos en la inclusión financiera? Buscando que las personas lleguen a las sucursales y les podamos ofrecer más servicios. Por eso, estamos en este gran proyecto de ir convirtiendo a TELECOMM en la Financiera para el Bienestar, donde las personas en las sucursales puedan recibir sus remesas con mejor precio, sin comisión, con mejor tipo de cambio y de manera expedita.

De esta manera, el familiar manda de cualquier país los recursos, su ahorrito que consiguió el hijo, la esposa, el esposo lo manda aquí a la familia y de manera inmediata lo recibe en cualquiera de nuestras 1740 sucursales.

Entonces, estamos haciendo una gran campaña para que la población en México y el extranjero se enteren de que somos la mejor opción para enviar sus remesas, con toda una infraestructura en recursos tecnológicos y humanos. De igual forma, que sepan que también pueden acceder a los créditos directamente en nuestras ventanillas. Así, le daremos acceso a préstamos a personas que jamás lo recibirían de un banco.

Tenemos esas 3 tareas para que a fines de 2022 podamos ofrecer en TELECOMM productos de ahorro, productos de crédito, y obviamente potenciar las remesas.

Eso es en lo que estamos basando las estrategias de 2022 para cerrar brechas financieras, porque vemos las encuestas, porque pocos adultos tienen acceso a cuentas bancarias y productos de ahorro. Necesitamos generar toda esta cultura, para eso estamos trabajamos mucho con otras instituciones como la Comisión Bancaria y la CONDUSEF. La idea es ir generando capacitación y educación financiera para que la inclusión financiera se vaya haciendo de manera práctica.

¿Cómo potenciar las remesas, pilar económico esencial, a la hora de que lleguen aquí a las familias de México, para que ese dinero lo inviertan bien? Por ejemplo, las mujeres, las madres de hogares…

Lo que estamos tratando de diseñar es que le podamos platicar a la esposa, a la mama, al hijo, que ese recurso que reciben y que les sirve para comidas, becas, para pagar renta, puede dividirse en partes para que puedan invertir, aunque sea un poco en productos de ahorro. Creo que lo primero con lo que vamos a trabajar en ese aspecto será ofreciendo los valores gubernamentales de México, los CETES, un producto muy seguro, flexible y bondadoso con el que las personas pueden ahorrar desde 100 pesos. Ya estamos revisando tanto con nuestros equipos de sistemas hasta los de sistema de Hacienda y de Nafin para que la población tenga acceso a esa información y que sepan que no van a perder. Además, la tasa de interés ahorita es del 7% anual, eso no te lo da ningún banco… te dan un 2% en tu cuenta de cheques si bien te va.

Así, cuando la persona reciba su remesa, se le ofrezcan productos de ahorro. Iniciaremos con el CETE, pero iremos diversificando. También se nos están acercando asociaciones de migrantes de Estados Unidos, mexicanos que se organizan allá, y que están viendo si con ellos allá y las familias aquí en una comunidad se podría ir armando un proyecto más grande donde la familia pueda ir invirtiendo y que si en el futuro el o la migrante regrese tenga un patrimonio, un capital. Esto de la mano con esfuerzos que está generando el IMSS para que los migrantes tengan posibilidad de adquirir seguridad social para gozarla a su regreso. Creo que también es una de las grandes tareas de la 4T que se trabaje con diversas familias en temas de ahorro, de vivienda y de utilizar sus remesas de manera óptima.

Si, muy buena tu pregunta, el año pasado, México recibió casi 52 mil millones de dólares en remesas, queremos que este año reciba el triple para que se beneficien todas las familias.

Claro, y enseñarlos a canalizar bien el dinero para generar una economía más sana.

Es prioritario darles mucha información de valor, darles capacitación a nuestras 5 mil personas que están en las sucursales para convencer a las familias de que les conviene tener un pequeño ahorro, lo que puedan invertir en ahorro va a ser un cambio muy trascendente.

Yo te conocí en la instalación de la Red de Servidoras Públicas del Gobierno de México, Mujeres Transformando México y supe que a ti se te ocurrió esta idea, que a mí me pareció muy buena, ¿cómo surge esta idea en ti? A mí me pareció padrísima.

En el INMUJERES, a través de su Titular Nadine Gasman, platicando con ella y otras compañeras, dijimos “armemos, formemos una red” y así nació esa idea para que nos conozcamos más las mujeres que estamos en el gobierno y que todas nos enteremos no solamente al interior, sino que demos a conocer a la población, a las mujeres, a las ciudadanas, todas las actividades diarias desde todos los ámbitos en el gobierno para el avance de las mujeres.

Por eso Me da mucho gusto que se formó la Red de Servidoras Públicas para apoyar a la transformación de México y creo que fue un éxito, ¿tú como lo viste?

¡Claro que sí! Todas muy entusiastas, participando y me pareció una idea muy padre.

¿Qué resultados esperan de esta idea?

La meta es hasta 2024, ahorita lo que se hizo es una sistematización de lo que cada compañera participó, se llenaron formatos de que se hacía, cuáles eran las actividades principales de la dependencia, esa sistematización la harán llegar las del INMUJERES y la idea es darle seguimiento. No nada más se formó la red servidoras públicas, sino que hay que fortalecerla. Que se ejecute una fuerte campaña de comunicación hacia afuera donde se visibilice toda la gran labor que hacemos en todas las dependencias para el avance de las mujeres, esa es la gran meta, es el gran reto, que podamos entre todas construir un fuerte mensaje para que las niñas y las mujeres en este país sepan que estamos trabajando todos los días para su bienestar y para que se reconozcan sus derechos plenos.

Algo que nos llamó mucho al principio es que las feministas no solo están afuera, no solo están en la sociedad civil, no solo están en las ONG, no solo en la academia, en todas las mujeres que salen manifestarte desde distintos ejes, ahora con mucha razón, en contra de la violencia, en contra de los feminicidios. También estamos adentro, en el gobierno, en las dependencias. Parece que por el trabajo no nos da tanto tiempo de estar en las calles en la lucha, pero estamos día con día en la lucha interna y eso tenemos que manifestarlo.

Somos muchas feministas, somos muchas mujeres como la Tesorera de la Federación, Elvira Conchero que ha peleado desde el partido comunista en los 70, en los 80, y ahora sigue muy activa en sus pláticas en sus conferencias, ella fue académica muchos años en la UNAM, siempre ha estado por la lucha, así como muchas compañeras.

Ese era también uno de los objetivos: que se sepa que las feministas si estamos aquí adentro.

Yo creo que cada mujer tiene su propia manera de ejercer su feminismo desde su espacio, cada feminista tiene un distinto rol, pero todas abonamos a la igualdad.

Exactamente y cada una de su espacio.

Ya para terminar, que, mensaje le das a las mujeres que van en contra de los estereotipos, que buscan salir adelante, que se están empoderando internamente, un mensaje de aliento y para todas claro.

Que no están solas, que hay muchas mujeres acompañándolas, que sigan adelante, que sigan denunciando, que sigan luchando todos los días por sus derechos, y que tengan la confianza que en este gobierno encuentran el apoyo desde todos los ámbitos. Tengan la seguridad que están acompañadas. Que sepan que estamos con las puertas abiertas en todas las áreas y sobre todas las mujeres más jóvenes sobre todo.