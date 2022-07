Rocío Mejía, primera mujer en más de 170 años como Directora General de TELECOM: feminista y economista.

(Primera parte)



Rocío Mejía Flores es una mujer que ha luchado toda su vida por los derechos de las mujeres, los derechos de las niñas y por un país más justo en los ámbitos económico, político y social.

¿Es Roció Mejía feminista?



Por supuesto. Yo creo que desde los 12 años, si no es que antes, desde esa edad me quedó muy claro que había injusticias en los hogares, en la familias, y que se empezaban a reproducir los roles de que las mujeres se pusieran a lavar los trastes por ejemplo y los hombres no, que las mujeres salieran con los hermanos en las fiestas y los hombres no.

Entonces, desde ahí definí estudiar economía porque encontré que esa carrera me iba a ayudar muchísimo a entender cómo se organizaba la economía en el país y en el mundo y cómo se podían ir insertando a las mujeres de mejor forma en los mercados laborales, en la misma familia y en el trabajo.

Toda mi vida me he dado cuenta de esas desigualdades de género. Mi carrera me ha permitido trabajar en ese tema.



¿Qué retos has enfrentado como mujer, como feminista desde muy chica y sobre todo en lo profesional al estar desempeñando un cargo como el tuyo?

Yo no sé si por el propio carácter o por las compañeras y compañeros con quienes he trabajado desde siempre, pero en lo personal (que no es lo que pasa con todas las mujeres en el país) no he sentido discriminación, cosa rara de decir. Usualmente, se dice “como es mujer no le vamos a dar el puesto” o se quedará con menor sueldo. Como tú sabes, las mujeres en promedio en México todavía ganan 30% menos que los hombres.



¿Qué está haciendo TELECOM para el empoderamiento de las mujeres y sobre todo para las más vulnerables?

Campaña “gracias a ti”

Fíjate que estamos haciendo conciencia, tenemos una campaña que se llama “Campaña gracias a ti” donde estamos manifestando seis valores en toda la comunidad, en la mayoría en los estados, en municipios y en zonas de pronto muy alejadas. Entonces, como llegar hasta allá es uno de los temas de tarea pendiente aquí en TELECOM, ¿cómo llegamos hasta los municipios en Oaxaca, en la sierra de Chihuahua, en Chiapas? ¿Cómo llegamos a que nuestras compañeras en las sucursales, las cajeras realmente tengan esta capacitación, esta información y estos conocimientos? Estamos haciendo capacitación presencial, lo que no nos permitía la pandemia todo el año pasado, en la que se manifiestan los principios de la igualdad, equidad, respeto, honestidad y trabajo en equipo, sensibilizando a todo el personal en estos temas.



La segunda capacitación la estamos haciendo vía videoconferencia, vía digital, con mensajes de equidad, igualdad y respeto a las mujeres de que cuando abran su computadora siempre estemos ahí presente con mensajes positivos y recordatorios. Es una campaña de comunicación interna.



Quejas y denuncias por acosos y hostigamientos



Otro eje es con las áreas de recursos humanos. La directora nos está ayudando muchísimo a que cualquier queja en el Comité de Ética de cualquier compañera se vea a fondo, que no se quede en el papel. Se valen hasta las quejas anónimas para que se investigue y que realmente haya una consecuencia. Creo que eso es muy importante, que no haya impunidad. Cualquier persona, cualquier mujer que está sufriendo violencia laboral, violencia de género, nos llegan casos hasta de violencia familiar, nos puede buscar.



Participación de las mujeres en puestos directivos en TELECOM



Éramos 44% mujeres en TELECOM. Desde que llegué, incrementó a 47% ya casi llegamos a la mitad de la fuerza laboral. También el reto es que tengamos más mujeres directivas y estamos buscando cuando haya remplazos darle prioridad a las mujeres para que sean ellas las que tengan mayor probabilidad de que suban a esos puestos.



En el día del padre también tenemos el tema de que cuando tengan bebes e hijos se puedan quedar en casa y no solamente las mujeres en su día.



De igual manera, tenemos 32 gerentes o gerentas estatales y ya más de la mitad son mujeres, ahí hemos estado haciendo movimientos. Mujeres jóvenes, mujeres que tengan toda esa intención de trabajar de manera honesta en equipo, que podamos impulsar realmente de las subgerencias, pues cada gerencia coordina de 12 a 127 sucursales.



Nuestro reto aquí es que logremos, en casi 2 años que nos quedan de esta administración, un TELECOM efectivamente igualitario, equitativo con cero tolerancia a la violencia contra las mujeres.



¿Cuál ha sido el mayor logro de la 4T a favor de las mujeres?

Sistema de cuidados

El que está trabajando el INMUJERES, que es el sistema de cuidados. Creo que eso para México va a ser un gran cambio, lo encontramos en países desarrollados, pero aquí no había llegado. Por fin le entra el gobierno, le entra la empresa privada, le entra la familia para que no sean las mujeres las únicas cuidadoras, que se compartan todos los roles en la familia. La directora del INMUJERES lleva todos estos 3 años trabajando día con día para que esto sea una realidad. Ya está en la cámara de diputados, ya se está aprobando en todas partes.

Estrategia de pacificación de la CONAVIM



Lo que están haciendo las compañeras en CONAVIM, precisamente en Gobernación. Tenemos a su titular con mucha experiencia sobre el tema de violencia contra las mujeres, que está organizando toda una estrategia de pacificación en los estados. Creo que eso no se ve todavía pero que sí está permeando mucho a nivel municipal a través de todas estas mesas en construcción de la paz, en la que uno de los temas relevantes es la no violencia a las mujeres en la comunidad, en la calle, en sus hogares.



Gobierno paritario



Reconocimiento pleno a los derechos, al haber abierto la puerta por parte del Presidente a la mitad del gabinete formado por mujeres, a un gobierno paritario en el cual los derechos de las mujeres sean una realidad. El hecho de que hayamos tenido una Secretaria de Gobernación mujer, que tengamos ahorita una Secretaria de Seguridad Ciudadana mujer, Secretaria de Economía mujer, Secretaria de Bienestar, Secretaria de Medio Ambiente.

¿Y, Directora General de Telecom, la primera mujer en más de 170 años?



Exacto. No teníamos aquí mujeres, porque siempre eran considerados temas de los hombres. En el momento que me nombra el Presidente, pues claro es para mucha gente aquí una revolución, he sido muy bien aceptada, no solamente por las mujeres sino también por los compañeros porque ven que se puede cambiar, que es lo que estamos demostrando en esta 4T.

Antes de empezar, me platicabas sobre El Proyecto “Internet para Todos”, ¿en qué consiste?



Como sabes, una de las políticas de presidencia desde que llegamos en 2018 fue que hubiera conectividad en todo el país. Te sales de la Ciudad de México que es una de las más conectadas a nivel mundial, te vas a los estados y a los municipios y no hay conectividad. Ese fue un problema muy fuerte en pandemia, eso afloro muchísimo, ya llevamos más de 3 años con ese gran proyecto.



TELECOM apoya de manera indirecta, porque aquí tenemos la administración de la operación de los satélites entonces lo que hacen es prestar apoyo a una parte para la conexión del WIFI gratuito en varias comunidades. Lo que hacemos es que llega vía directo con tecnología satelital a nuestras oficinas, a nuestras sucursales y la gente se puede acercar ahí y tener el internet gratuito.



Tenemos otro equipo técnico en cada gerencia precisamente que está apoyando a la colocación de los equipos de CFE e internet para todos, de manera directa colocamos los equipos. De hecho, acabamos de terminar de colocar casi mil equipos en Michoacán; en escuelas, en hospitales, en comunidades rurales. Como tenemos los técnicos vamos y directamente se colocan los equipos.



Como bien decíamos tenemos el reto de que a finales de 2023 el país quede realmente conectado.



Imagínate eso sería un gran logro.

Sí, porque es cerrar brechas de desigualdad, también hay brechas digitales y apoyar en cerrar las brechas financieras.



Esta entrevista continuará.