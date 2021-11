El feminismo más allá de las mujeres

¿Puede un hombre ser feminista?

Conversando con mi amiga especialista en género y Derechos Humanos, la Mtra. María Vallarta Vázquez, acerca de que si los hombres podían ser feministas, ella me dijo estar en desacuerdo con lo que planteé en mi última columna: “No creo que los hombres puedan ser feministas, pueden ser aliados, no partícipes de una lucha contra un sistema en el cual ellos son los beneficiarios directos. Los hombres que sí son aliados y luchan por la justicia y la igualdad para todas las personas, no son héroes. Son seres humanos decentes, nada más”.

Después, en otra conversación el especialista en mujeres, género y violencias, masculinidades, trata de personas y discriminaciones, el Dr. Ricardo Ruiz Carbonell, me dio su opinión, comentando que él considera que sí: “llamémoslo feminista, o aliados o cómplices. Lo importante es desde nuestra trinchera abonar a la igualdad”.

Ambos coinciden en la lucha e importancia de abonar a la igualdad, y finalmente también eso es lo importante: accionar a favor de la igualdad de género, pero entonces, ¿por qué no habría de considerársele feminista a un hombre que esté de acuerdo?

Patriarcado

El origen del problema viene del sistema en el que vivimos, el del patriarcado, donde la autoridad del hombre es la que prevalece en todos los ámbitos de la vida, lo cual a su vez ha generado la desigualdad y la violencia contra las mujeres; desde la domestica, la laboral, y política, hasta los acosos y hostigamientos, violaciones y feminicidios. De ahí la urgencia por caminar hacia un sistema igualitario en el que hombres y mujeres seamos iguales y libres en una sociedad mucho más plena.

Igualdad de derechos para hombres y mujeres

Si la lucha del feminismo ha sido por la igualdad entre hombres y mujeres, la desigualdad es un problema que debe ser resuelto por ambos sexos, tal como lo dice la iniciativa #Heforshe, en donde se invita a hombres y a mujeres a comprometerse en solidaridad para lograr una igualdad de género. Igualmente la feminista nigeriana, novelista y escritora Chimamanda Ngozi Adichie en su libro de “Todos deberíamos ser feministas” expone que la persona feminista es un hombre o mujer que afirma que si hay un problema de perspectiva de género y debemos solucionarlo.

De igual modo, el Ministro de Canadá Justin Trudeau afirmó ser feminista y realizó, en su país, medidas a favor de la igualdad de género, demostrando con actos su feminismo.

A Justin Trudeau no le importó declararse feminista, demostrando así que el género y los estereotipos no importan, sino los actos a favor de la igualdad.

Estereotipos culturales

Tendemos a definir la masculinidad y la feminidad con base a una construcción social llena de prejuicios, ideas preconcebidas de cómo debemos ser, teniendo como resultado relaciones diferentes. Enseñamos a los hombres a ser fuertes y agresivos, a ser los proveedores, a evitar la vulnerabilidad, a construir su ego en favor del éxito profesional y del dinero que tengan; mientras educamos a las mujeres, a ser abnegadas, a qué su principal mérito en la vida sea el matrimonio y tener hijos. Creando una sociedad en donde somos falsos con nosotros mismos y tienden a valorarnos por esos estereotipos que han sido nocivos y destructivos.

Una nueva realidad: ser fieles a nosotros mismos

Ahora imagínense una realidad en donde hombres y mujeres seamos más fieles a nosotros mismos, dejando afuera los estereotipos tan limitantes, es por ello que llamé a los hombres que se declaran feministas “héroes”, porque son capaces y tienen el valor de salirse de un sistema que los ha beneficiado pero a la vez perjudicado. Hombres que actúan a través de una verdadera fortaleza, la de actuar con bondad y respeto, tal como lo dijo Lydia Cacho: ”Necesitamos héroes verdaderos en este país, héroes heroicos que son buenos porque son nobles, porque son dulces, porque son amorosos, porque son fuertes, porque nos enseñan ciencia, porque nos enseñan arte, y no fuertes porque abusan, porque compran elecciones, porque engañan, porque violan o porque matan o porque ocultan los feminicidios. Esos son los hombres que no le sirven a este país y a este mundo: esos son los hombres que nos tienen oprimidos a ustedes a nosotras al mismo tiempo”

Sé que hay distintas opiniones y muy válidas conforme al movimiento del feminismo, pero finalmente buscamos lo más importante que es: abonar a la igualdad de género. En mi opinión un hombre puede ser feminista en el tenor que el feminismo se trata de luchar contra toda desigualdad y agresiones contra las mujeres. Necesitamos de todas y todos para lograr un verdadero cambio, una realidad más fiel, justa y feliz. “Todos deberíamos ser feministas”