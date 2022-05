audima

El reto de compadecer lo inhumano para humanizar al país

Al conocer la conducta delictiva de una persona, la reacción social inmediata y generalizada es juzgarla fríamente, despersonalizándola sin detenernos a cuestionar ¿Qué la llevo a realizar actos atroces? ¿Cómo fue su vida? ¿Qué elementos incidieron? ¿Cómo incide la misma sociedad? ¿Seremos parte del problema? y por último, ¿Seremos capaces de compadecer lo inhumano para humanizarnos todos como país?

Atrevernos a contemplar dichas interrogantes y buscar un entendimiento más allá de lo evidente es necesario para combatir el mal desde su mismo origen. Comprender por qué un secuestrador se atreve a apoderarse de la libertad de sus víctimas como si fueran vidas desechables es el principal objetivo de la obra El infierno tan temido: El Secuestro en México de Saskia Niño de Rivera, fundadora de Reinserta, quien ha visitado cientos de centros penitenciaros durante casi 15 años y Manuel López San Martín, periodista, politólogo y conductor de ADN 40. Mediante entrevistas a algunos de los secuestradores más infames en el país, se aventuran dentro la psique y los motivos de esas personas que hicieron lo impensable y ahora pagan su condena.

El recorrido inicia con Cesar Freyre, ex policía acusado de delincuencia organizada y del secuestro en agravio de Hugo Alberto Wallace, quien cumple una sentencia por 131 años, que afirma lo siguiente: “Estuve muy metido en temas de corrupción desde que tenía 23 años, pero a veces no tenía de otra. Por ejemplo, tú llegas a una plaza, y en esa plaza hay gente con la que tú no te quieres relacionar, pero ahí, o le atoras, o te matan. Entonces, ¿qué haces? Pues le atoras. No tengo remordimiento de nada, no hay algo que me quite el sueño. Lo único que quisiera es nunca haber sido policía”

Luego tenemos al Cua Cua, con grandes sueños y aspiraciones desde chico; Noe Robles Fernández, acusado de 34 secuestros y ocho homicidios, entre ellos al joven Fernando Martí, “Yo era muy querido por mucha gente, pero a veces tienes que hacer cosas que no quieres hacer, no tienes opción”. Cuenta cuando persiguió su sueño de ser guardia presidencial: “Quiero servir a mi patria, por eso estoy aquí, el guardia me vio de arriba para abajo y me dijo: “Nunca ha habido chimuelos en el ejército … Y no estoy diciendo que es su culpa, pero tenía una ilusión y ellos me la rompieron.” “Cometí muchos errores, lo sé. Pero no me arrepiento de casi nada, y si pudiera caminar hacia atrás y hacer algo diferente, sería no obedecer todas las órdenes, no matar a nadie”

Y qué decir del Mocha Orejas, Aurelio Arizmendi, sentenciado a 145 años, caracterizado por mandar las orejas de sus víctimas a sus familiares. “Mi papá se robó a mi mamá y de ahí nacimos nosotros; nunca hubo amor entre ellos, nada más la conoció le gustó y se la robó.” “El juez quiere tanto, ¿lo pagas? Les di unos carros que tenía en el taller, todos con papeles, y gracias a eso salí. El abogado se quedó con una camioneta azul, y el juez con una verde. Salí a los tres meses. Al día siguiente volví a robar carros”.

Estos son algunos de los testimonios que pueden encontrarse en la obra del Secuestro en México; relatos y expresiones que vuelven más difícil reducir a los delincuentes a simples “monstruos”, sino que va al origen a ver las heridas de la infancia, el contexto que los llevó a actuar de cierta manera y tomar las decisiones que tomaron. Los autores determinan que existen una serie de elementos que inciden en el perfil de un secuestrador: “El secuestrador no nace, se hace. El contexto familiar, las condiciones sociales, la corrupción dentro de nuestro sistema de justicia, el fallido sistema penitenciario y la impunidad…” De golpe, nos remiten a un mundo donde somos corresponsables de vivir en un perfecto caldo de cultivo para el secuestro y otros delitos terribles.

El sistema es solo uno, es México, conformado por todas y todos los mexicanos que inciden desde el acto más pequeño deshonesto hasta el más grande. Desde darle una mordida al tránsito, discriminar a alguien para ocupar un trabajo hasta robarse grandes cantidades de dinero; cada uno de nosotros alimenta al sistema mexicano. Me lleva a la reflexión, ¿Mis actos y omisiones nutren o envenenan al sistema?

Que tire la primera piedra el que no ha hecho algún acto corrupto o deshonesto. Más bien antes de juzgar, deberíamos de dar un paso atrás, como dice Saskia, compadecer significa entender por qué hizo lo que hizo, no es falta de justicia mucho menos de impunidad. Es comprender para humanizar lo inhumano y ser conscientes que todos somos partes del problema para así transformarnos y poder actuar en ser mejor persona.

Esta obra incidió en mí para comprender que no todos vivimos las mismas condiciones y que si queremos un cambio debemos empezar a compadecer para así ser capaces de humanizarnos como país.

Compadecer al delincuente desde mi punto de vista es escuchar para entender. Entender para comprender, comprender para concientizar y actuar en no alimentar un sistema que tanto daño nos ha hecho a todos y del que todos somos corresponsables para así alcanzar esa utopía que abunda en nuestros corazones de tener un México en paz.