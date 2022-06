Elecciones 2022: Aguascalientes y Durango ¿Caballo que alcanza, gana?

audima

Tirios y troyanos van por 6 gubernaturas este domingo 5 de junio de 2022 en una acalorada carrera en la que las encuestas otorgan ventaja a Morena en 4 de los estados en disputa: Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas.

Durango se mantiene indeciso ante un empate técnico del que sabremos el resultado hasta el momento de la votación, mientras que el bastión panista de Aguascalientes se mantiene como la última esperanza para el partido en un contexto donde el mapa de México se tiñe de guinda a pasos agigantados.



El mismo Marko Cortés, dirigente nacional del PAN, anticipó su derrota meses antes que iniciaran las elecciones: “No hay más, está muy complicado Durango, Tamaulipas, Quintana Roo, Hidalgo y Oaxaca (...) la única que tenemos realmente posibilidades, y muy buenas, y contundentes de ganar, es Aguascalientes. Y ahí tenemos la responsabilidad de hacerlo bien”, se escucha decir al dirigente del PAN en un audio publicado por Latinus el día 2 de noviembre de 2021.



Aguascalientes

Sin embargo, incluso la victoria de Aguascalientes se encuentra ahora incierta y en apuros. La morenista Nora Ruvalcaba ha pasado de un 32.0% de aprobación en marzo a 37.1% al 30 de mayo, comparada con la candidata por el PAN, la ex alcaldesa Tere Jiménez que ha perdido preferencia de un 46.1% a 40.1% al día 30 de mayo de 2022, según las encuestas del Heraldo, Media Group. Si bien el PAN se encuentra alrededor de 3% arriba, es alarmante para el partido que su candidata se encuentre perdiendo puntos porcentuales en intención de voto al tiempo que la de Morena los gana.



Además, según una encuesta de Demoscopia Digital revela un empate técnico entre Tere Jiménez del PAN Y Nora Ruvalcaba; la morenista tiene un 40.9% de las preferencias electorales mientras que la panista un 39.2%. El empate se debe al margen de error de la encuesta que es de 3.8%.



La abogada de izquierda, dos veces candidata a gobernadora de dicho estado, Nora Ruvalcaba avanzó rápidamente durante su campaña en el estado panista.

¿Serán suficientes las ganas acumuladas de obtener el triunfo y de aprender de los errores del pasado para ahora sí ser triunfadora?

Sumémosle el tiro de toalla y la declinación de facto de la candidata Martha Márquez de la coalición PT-Partido Verde a la candidata de Morena.



A pesar de ser un estado panista, las encuestas no son favorables para el partido… Morena pudiera dar la sorpresa este 5 de junio y añadir al estado a la lista de 17 estados gobernados por Regeneración Nacional.

Durango

El mismo caso en Durango, con el médico y ex alcalde Esteban Villegas de la coalición PRI-PAN-PRD que perdió su ventaja ante la enfermera de profesión, ex alcaldesa, Marina Vitela de Morena, ya que al día de hoy se encuentran en un empate técnico según varias encuestas, El Financiero de esta semana señala: 46% a favor del PAN y un 45% a favor de Morena, con un margen de error del 1%... es decir, la moneda está en el aire y el menor soplo del viento puede cambiar el resultado.



Las campañas políticas en Aguascalientes y Durango han manifestado la guerra entre algunos exalcaldes o alcaldesas, con lo que vale la pena preguntarse: ¿será que el electorado sí evalúa el desempeño y honestidad bajo su mandato? Para responderla, es esencial considerar lo que sucedió en las urnas en 2018 y 2021, donde pudimos ver de primera mano cómo los ciudadanos optaron por el voto de castigo contra los partidos que predominaban hasta ese momento. Como lo dijo el mismo candidato Villegas en la publicación de Expansión Política, el día 31 de mayo de 2022: “la marca de Morena puede y puede mucho”.



Oaxaca

En uno de los estados más pobres del país: Oaxaca, el candidato orgullosamente indígena de Morena, va como caballo de hacienda, veloz y es que el Senador con licencia, Salomón Jara va solo en la contienda, ya que los demás partidos prefirieron no aliarse, situación que coadyuvó para saber desde hace días que el triunfo definitivo será para Salomón Jara este 5 de junio.

Quintana Roo

Otro caso similar es Quintana Roo, la dos veces alcaldesa, periodista y feminista Mara Lezama, que apuesta por las mujeres, en sus discursos y propuestas, pone en eje central a las mujeres de su estado, gozando de bastante popularidad. Al igual que en Oaxaca, la oposición no tuvo candidato que fuera en coalición, por lo que la candidata de Morena tiene altas probabilidades de ser ganadora en los comicios.



Hidalgo

Hidalgo, un estado en donde el PRI lleva gobernando más de 90 años, se encuentra a punto de tener alternancia con el Senador con licencia, Julio Menchaca, en quien se ve el triunfo definitivo ante su contendiente, la Diputada con Licencia, Carolina Viggiano, que por más que fue en coalición PAN PRI PRD, se encuentra muy baja en las encuestas. Este 5 de junio, el éxito es seguro para el candidato Menchaca.



Tamaulipas

En Tamaulipas, el Dr. Américo Villareal lidera las encuestas con un 49% comparado con el 39% del dos veces presidente municipal Cesar Verastegui, según la encuesta del Financiero.



Al final: ¿Caballo que alcanza gana? Morena demostró avanzar a ritmo acelerado durante las campañas electorales de Aguascalientes y Durango, a pesar de ser estados opositores al gobierno de Morena.

El cambio es constante y permanente, quien no lo entienda está perdido, y el país no tiene tiempo para pensarla. La oposición se resiste a ese cambio, a esa mudanza de piel para darle paso a una nueva piel renovada y fortalecida para encarar el presente de México, unidos y no divididos como lo hicieron en Quintana Roo y Oaxaca. En el México de hoy, es imperativo que los partidos elijan a sus mejores candidatos de facto para que no se repitan situaciones como la vivida por Acción Nacional.

¿Pero cómo ganar, si desde antes que iniciara la carrera ya estaban rendidos?



Los posibles escenarios para la elección del próximo domingo 5 de junio son los siguientes:

1) Las seis gubernaturas en juego, las ganan los candidatos de Morena y sus aliados.

2) Morena y sus aliados, se llevan el triunfo de las gubernaturas en los 4 estados; y dos entidades la conserva la oposición y sus aliados.