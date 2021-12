Entrevista con la Dra. Fabiola Alanís Sámano, titular de la CONAVIMLa importancia de las Alertas de GéneroSegunda parte

audima

Seguimos con la segunda parte de la entrevista con la Dra. Fabiola Alanís Sámano, titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres de la Secretaría de Gobernación, sobre la importancia de las Alertas de Género.

¿Cómo puede salir un Estado de la Alerta de Género?

Cumpliendo las recomendaciones es posible avanzar sustancialmente, yo fui promotora de que se levantaran algunas de Campeche y se lograron 14 porque se puede evaluar cualitativa y cuantitativamente las bases de datos. Si nosotros vemos, desde que se decretó la Alerta hasta la fecha, Campeche se mantuvo junto con Yucatán, y además en Yucatán no está decretada la Alerta de Género por la misma razón, pero en una línea de tiempo pudimos observar que es una tendencia a la baja hasta quedar en los últimos lugares a nivel nacional en incidencia delictiva que afecta a las mujeres. Paralelamente estuvimos evaluando las medidas que realizó el gobierno, que fue dar presupuesto específico para fortalecer las áreas de atención a las mujeres, incrementar los servicios, fortalecer a las fiscalías, a las fiscalías especializadas para la violencia contra las mujeres y crear campañas de difusión. Entonces, sí se puede. Además eso estimula a otras entidades; no quiere decir que gracias a la Alerta se hayan alcanzado esos niveles, pero si contribuye, el Estado funcionó bien.

La ley no contempla, ni el reglamento, la posibilidad de levantarla, salvo la última iniciativa que está en la Cámara de Diputados. Tampoco está establecido que no se pueda levantar, hay una ambigüedad en la ley, entonces nosotros lo hacemos.

¿Qué obstáculos ha encontrado el Gobierno Federal para su implementación?

Resistencia, sobre todo en fiscalías, pero nada que no se pueda resolver con el diálogo; la indicación que tenemos del Sr. Presidente y del secretario de Gobernación, es el diálogo, la comunicación, cercanía y el respeto a la autonomía, como tiene que ser.

>Doctora Fabiola Alanís Sámano.

¿Se han generado políticas públicas derivadas de la implementación de la Alerta de Género?

La creación de las fiscalías especializadas no existía antes de la Alerta de Género para la atención en delitos en contra de las mujeres. Desde la ley y la Alerta ya se ha avanzado muchísimo y te puedo asegurar que prácticamente en casi todas las fiscalías ya nombraron a una fiscal de feminicidios. Entonces logramos visibilizar la importancia del Poder Judicial para que los delitos no queden impunes.

A pesar de los esfuerzos gubernamentales, ¿qué es lo que ocurre en México que cada vez tenemos más violencia contra las mujeres?

Yo acotaría eso, porque estamos en una etapa de contención de la violencia feminicida que nos da los datos. En el último trienio de Peña Nieto, pasamos de siete feminicidios al día a 10 cuando recibimos el gobierno en 2018. Ahora tenemos 10; estamos conteniendo y queremos bajar, aunque fuera uno al día. Necesitamos implementar estrategias de gran calado y lo estamos haciendo.

Hay elementos históricos, culturales que afectan la vida de las mujeres; las violaciones por ejemplo, que en muchos casos se convierten en feminicidios, son cometidas principalmente al interior de los hogares por personas que son del entorno más cercano de las niñas y adolescentes; nueve de cada 10 ocurren al interior de los hogares y no se denuncia por razones culturales, por miedo, por pena, y porque hemos fallado las instituciones. No lo hemos logrado todavía, pero se han incrementado las carpetas de investigación por violaciones, es el delito que tiene una mayor cifra negra, porque ocurre la violación y no se denuncia. Y aun así, ha habido un crecimiento del 19 por ciento, pero la pandemia también ocasionó que se incrementara este delito por el hacinamiento y porque además hay una feminización de la violencia y de la pobreza. La mayoría de las víctimas son de una condición socioeconómica complicada, eso no quiere decir que no se dé en otros niveles, se da y fuerte, y se oculta más en otros niveles socioeconómicos. La impunidad crece, entonces acá decimos no importa el tamaño del personaje, no debe de haber impunidad. Y estamos avanzando en eso.

No es que se haya incrementado la violencia en estos tres años, quiere decir que la hemos visibilizado y hemos exigido que se cumpla con la ley, y que las muertes violentas de mujeres se investiguen como feminicidios, y estamos atendiendo las violaciones que antes no se atendían. Entonces, por eso se ha incrementado el número de las carpetas de investigación.

Estamos señalando la importancia de que rompamos el silencio e identifiquemos a los agresores. Por ejemplo, sobre todo con las adolescentes y las niñas es muy fácil saber identificar cuándo están viviendo este tipo de agresiones; hay que estar muy atentos a los comportamientos.

Es un trabajo de la sociedad sin quitar la responsabilidad que tenemos como Estado, desde que en 1993 en la Convención de Viena se reconoció que la violencia no es un asunto privado sino es un problema público.