Mujeres en campañas políticas ¿Serán distintas?

audima

La forma de hacer campañas políticas-electorales en México ha cambiado de forma paulatina a través de la historia mexicana. De los tiempos de política en manos de hombres y hegemonía priista, se transitó a un modelo con la participación de la pluralidad de los partidos y, con la democratización de facto de la vida política; la inclusión de las mujeres. A la par de la diversificación de los actores políticos, las tecnologías de la información y los procesos de globalización exigen una transformación de hacer campañas más reales, creativas, sustanciales e innovadoras.

Están por arrancar las elecciones 2022; el 3 de abril inician formalmente las campañas para disputar 6 gubernaturas: Aguascalientes, Hidalgo, Durango, Oaxaca, Quintana Roo, Tamaulipas. De igual forma, Quintana Roo renovará su congreso compuesto por 15 diputados de mayoría relativa y 10 de representación proporcional y en Durango, los ciudadanos votarán para renovar 39 presidencias municipales, 39 sindicaturas y 327 regidurías.

Los criterios generales para garantizar la paridad de género establecen la obligación de que, al igual que el año pasado, los partidos políticos postulen, en al menos la mitad de las seis entidades que tendrán cambio de gobierno estatal, a 3 mujeres. Por ello, es un gran momento para poner sobre la mesa de debate: ¿Cómo debe ser una campaña desde una visión femenina? ¿Cómo plasmar nuestra esencia y fortalezas en un discurso político? ¿Seremos capaces de atender los problemas fundamentales de una manera viable y distinta a la que se ha intentado anteriormente? ¿Lograremos salir de la caja negra para sembrar ideas disruptivas que resuelvan los problemas de nuestra entidad?

Liderazgo auténtico y femenino

Las mujeres contamos con cualidades que nos distinguen, como el buscar generar más lazos afectivos, la sensibilidad, la empatía, y sobre todo el saber escuchar. Es momento de usarlas como sello distintivo, sin imitar a los liderazgos masculinos para enfocarnos en un liderazgo auténtico que genere confianza y una relación simbiótica con el electorado, además de fomentar la unión con un enfoque en el bien común. Tenemos la capacidad de utilizar las distintas ideologías para construir y no para dividir.

Las propuestas de campaña de cada candidata deben reflejar su esencia; transmitir al mundo sus capacidades, cualidades y preocupaciones, aunque en ocasiones esto no se logra y cada ciclo electoral vemos copias de eslóganes, propuestas no viables, incluso, candidatos que se adhieren a un estilo específico. ¡Evitemos caer en eso! Las mujeres en la política pueden ser un factor de cambio real y profundo, no de reiteración de lo mismo de siempre.

Hemos visto campañas a lo largo de la historia en donde más importan los actos de proselitismo que enfrentar los problemas fundamentales y estructurales de cada entidad, involucrando a la ciudadanía en esos procesos mediante estrategias. ¡Ya no más! Es hora de tomar al toro por los cuernos y enfrentar los problemas fundamentales del país y de cada entidad con la seriedad que exigen los tiempos en los que estamos viviendo.

Creatividad y Disrupción ante los retos

México enfrenta diversos retos, uno prioritario entre ellos es su talón de Aquiles: la desigualdad. En un país donde el desarrollo se ve mermado por la desigualdad, es imperativo pensar en un México más integral e incluyente. La pandemia que vivimos fue una gran prueba, un experimento no planeado que comprobó que los ricos se volvieron más ricos y los pobres, más pobres. ¿Cómo distribuimos mejor la riqueza? ¿Debemos gravar mayormente a los que están en la punta de la pirámide? ¿Debemos tomar las sugerencias de autores como Piketty y gravar las herencias millonarias? ¿Cómo cambiamos las reglas de un juego y tenemos más creatividad en el trato tributario para atender la desigualdad?

Esto es tan solo un ejemplo de un problema fundamental en México, que debería aterrizarse en campañas, y por qué no, nosotras ser capaces de rescatar la esencia de las campañas, que son propuestas viables para las necesidades de su comunidad.

Enfrentamos el reto de solucionar los problemas con herramientas y recursos que no teníamos antes. Problemas de seguridad, de salud, de desarrollo social, que deben atenderse tanto en el ámbito físico como se hacía tradicionalmente… pero ahora también en lo digital, en donde las plataformas virtuales como TikTok, Youtube, Facebook e Instagram predominan en las interacciones sociales. Hay que aterrizar los problemas de cada comunidad y utilizar la creatividad para finalmente darles soluciones. ¿De qué sirve recorrer una entidad con promesas y buenos deseos sin propuestas sólidas? ¿De qué sirve transitar a campañas digitales sin sustancia alguna?

Agenda de las mujeres

Las mujeres debemos tener el compromiso de dar énfasis a nuestra agenda desde un puesto de poder político, dando visibilidad verdadera a temas como la violencia contra las mujeres, el acceso a oportunidades laborales o problemas de salud de nuestro género. Para ello, es fundamental escuchar al electorado femenino y conocer sus preocupaciones y prioridades para poder proponer soluciones factibles a sus necesidades y así movilizar al electorado femenino. Establecer una estrategia de medición es también fundamental, con datos que permitan tener el panorama de cada entidad.

Las campañas políticas de las mujeres deben ser distintas, utilizarlas como un instrumento para cambiar al mundo de una forma distinta y complementaria al hombre al adquirir poder político, no para lo contrario. Para ello, se necesitan más propuestas de valor y menos proselitismo, aprovechando el componente femenino para adaptarnos a las características de cada electorado. La elección de una o un candidato define el rumbo de un gobierno, la creatividad de las propuestas abre la puerta a ideas nuevas que nos permitan satisfacer las necesidades reales del electorado, elevando la voz con soluciones diferentes que nos permitan al fin tener resultados diferentes, todo desde una visión femenina, la de saber escuchar, dialogar y consensuar con la creatividad de dar soluciones distintas fuera de la caja.