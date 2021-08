¿Qué futuro le depara al inconquistable Afganistán?Las niñas y mujeres: las más afectadas

A lo largo de la historia de la lucha feminista y de la liberación de la mujer, Afganistán ha sido siempre un caso complicado que avanza y retrocede de manera siempre incierta. En días pasados, tras la retirada de las tropas de la OTAN del país, la toma de Kabul por parte del talibán, y las 29 prohibiciones que éstos han impuesto sobre las mujeres afganas, la historia no ha hecho más que continuar.

Estas 29 prohibiciones, basadas en una interpretación muy estricta y fundamentalista de la ley islámica, impiden que las mujeres puedan salir de sus casas sin el acompañamiento de un hombre, celebrar tratos con comerciantes, trabajar, estudiar, vestirse como ellas quieran y muchas cosas que definitivamente limitan sus libertades y frenan de tajo cualquier avance en su búsqueda por la emancipación. Y aunque alrededor del mundo, diversos países, incluido México, han tratado de brindar apoyo a las mujeres de Afganistán, la realidad es que no será nada fácil impedir que el talibán continúe violentando sus derechos humanos.

LA NUEVA NORMALIDAD DE AFGANISTÁN

Frente a todas las críticas de la comunidad internacional, los talibanes dicen hoy que respetaran los derechos humanos de las mujeres con tolerancia, sin embargo, según un reporte de la BBC, la ciudad está volviendo a una extraña normalidad llena de miedo, en donde la gente casi no sale de sus casas, los talibanes se pasean con armas por las calles y las fotos de las mujeres han sido borradas de cualquier lugar.

Del mismo modo, de acuerdo con reportes de Reuters, los talibanes han obligado a mujeres a entregar sus trabajos en bancos a hombres y en días pasados, dieron a conocer la historia de un grupo de niñas que fueron azotadas por haber salido a las calles con sandalias. Y es frente a este tipo de cosas, que resulta imposible creer las afirmaciones de los talibanes sobre el respeto a los derechos de las mujeres.

APOYO INTERNACIONAL

Afortunadamente, la comunidad internacional no ha sido indiferente a esta situación. México ha sido reconocido por el New York Times, el Wall Street Journal y el Washington Post por su desempeño y movilización en recibir a estudiantes, periodistas, reporteros de medios de comunicación y a sus familias de Afganistán; esto a gracias al esfuerzo y operación política del Canciller Marcelo Ebrard. De igual manera, un grupo de mujeres afganas dedicadas a la robótica llegó esta semana, expresando que “México salvo sus vidas y sus sueños”.

España ha sido de los países que más apoyo ha otorgado a la comunidad, mandado aviones militares para rescatar a personas en Afganistán. Estados Unidos enviará a Morón y a Rota hasta cuatro mil ciudadanos afganos para después trasladarlos a la ciudad de Washington en un acuerdo con otros siete países.

Del mismo modo, la organización Woman 20 (W20) hizo un llamado a los integrantes del G20 para apoyar a Afganistán, especialmente a las mujeres y niñas en donde además de recibirlos se les de educación, trabajo, participación política, libertad de palabra y expresión, acceso seguro a internet, y libertad de todas las formas de violencia Además las organizaciones feministas de todo el mundo y mujeres que luchan por la igualdad de género, han mostrado su apoyo y solidaridad a las mujeres de Afganistán, haciéndoles saber que no están solas.

Aunque no vivamos en Afganistán, la violencia infligida a las niñas y mujeres ahí representa un gran atraso en derechos humanos para todas las personas en el mundo y es por eso que no debemos permanecer indiferentes. No podemos permitir que los derechos y avances que hemos tenido en materia de igualdad de género sean minados por un grupo terrorista como lo es el talibán. Y aunque reconozco a mi país y a todos los demás por el procesamiento de refugios, me queda claro que eso no va a solucionar el problema en Afganistán.

Hoy el futuro de Afganistán es aún incierto, pero lo que sí sabemos es que todos los países se están sumando a través de acciones coordinadas, organizaciones internacionales, y grupos feministas para apoyar a este país, en donde uno de los puntos focales de la conversación es afortunadamente, el respeto a los derechos de la mujer.