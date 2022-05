Todas somos Debanhi

audima

Debanhi, un nombre poco común en este mundo se ha convertido en un grito, en un eco desesperado de todas las mujeres de México. Su retrato a la orilla de la carretera, sola y desprotegida representa a todas las mujeres acechadas por la misoginia incrustada en un sistema que se ha vuelto el pan de cada día, por la violencia invisibilizada que cuando se vuelve notoria es demasiado tarde y carcome los huesos de las mujeres y el corazón del país.

La figura solitaria en medio de una carretera oscura refleja una metáfora de la mujer mexicana en su vida cotidiana, en el hogar, en su trayecto para ir a trabajar, sin amparo alguno que asegure no ser acosada o asediada en su camino. Para que una vez arribando a su trabajo, se encuentren con la exigencia de favores sexuales a cambio de mantener sus puesto y obtener uniformes, así como recientemente les paso a las mujeres en Ahome, Sinaloa.

Por haber salido a divertirse, hemos visto la cantidad de cuestionamientos y juicios contra Debanhi y sus padres, cuando es nuestro derecho vivir en libertad con seguridad. Los depredadores esperan la noche para abusar de nosotras desapareciéndonos sin dejar huella alguna. La sociedad en esos casos nos culpa, porque en este país la libertad nos cuesta la vida.

Nos hacen sentir desechables, al desaparecernos sin que nadie abra la boca para reclamar, solo nuestros padres y círculos cercanos, volviéndonos una estadística más en la terrible impunidad que estamos tan acostumbrados a vivir. Quizás terminemos en pedazos, estranguladas en un balde o en una cisterna a lado de un motel como Debanhi; abusada sexualmente por alguien que no puede ser considerado un humano, mientras ella gritaba por auxilio, abandonada por tener una actitud complicada que la volvió un problema para sus amigas que fácilmente se desafanaron de cuidarla.

Me dueles Debanhi, porque ilustras el rompimiento del tejido de nuestra sociedad que solo refleja el individualismo, el machismo, la misoginia y la indiferencia ante el dolor ajeno.

Me dueles Debanhi, porque al pensar en tus padres, veo que podrían ser los míos si desaparezco mañana, viendo la desesperación de otros seres humanos que buscan a su persona amada sin saber en qué estado la encontrarán… o si la hallarán solos entre un mar indiferente cuestionando si fue culpa de la víctima.

Me dueles Debanhi porque que mientras exista este patriarcado que nos sostiene cada vez más fuerte, hasta sofocarnos y quedarnos sin aire, tu muerte significa que más mujeres seguirán muriendo.

Me dueles Debanhi, por la vida que perdiste en manos de un asesino que sigue en la calle con tu vida en sus manos.

Me dueles Debanhi, porque no eres solo tú, sino miles de nosotras, algunas cuyos nombres jamás escucharemos porque sus casos se perdieron entre tantos hechos violentos.

Me dueles Debanhi, por los sueños que no alcanzaste, por los abrazos que no darás, por las cartas que no recibirás, por las canciones que no sonarán en tu alma, por los libros que no leerás, por los hijos que no besarás…

Las mujeres mueren todos los días en México, muchas de manera literal; otras por dentro ante esa violencia que nos condena y nos llena de miedo ser libres y crecer internamente.

Debanhi somos todas, porque mientras sigamos viviendo en este patriarcado, seguiremos solas siendo las culpables de todo por intentar ser libres; porque en uno de los países más peligrosos para ser mujer, le hemos fallado todos a ella y a todas las mujeres. Seguiremos fallando todos los días hasta lograr construir un país en donde podamos ser libres sin tener que preocuparnos porque un feminicida decida extinguir nuestra felicidad en minutos.

Ser mujer en México es vivir con miedo ante los ojos de lujuria, ante la fuerza que nos asfixia, el dolor en el pecho por la angustia de estar solas sin tener a nadie que nos defienda porque la sociedad nos ha fallado. Porque muchos de los hombres no nos cuidan, porque ellos nos violentan, porque los hombres prefieren optar por el ego en lugar de ser humanos.

Que la muerte de Debanhi brille con luz perpetua, así como lo dijeron sus padres, en el corazón de los hombres y las mujeres de México. Que no sea en vano, que sea la última vez que vivimos una situación así. Para decir ya no más, no más a una sociedad que nos ha dejado a la deriva, en donde nuestra libertad nos cuesta la vida.

Por las que fueron, por las que son, por nuestras hijas, y por las mujeres jóvenes que vivirán el México de hoy el día de mañana.