¿Compa, güey, amigo, perro, mano, valedor, carnal, bato, hermano, compadre, bro, nene o loco?

Si no situamos en el análisis de nuestro propio idioma, un estudio de este tipo conduciría a mostrar lo que nos une y lo que nos separa: las palabras que nos permiten comunicarnos y las que nos lo impiden.

Raúl Ávila

Las palabras de todos y las de cada uno: un análisis estadístico del español hablado en México.

Recurro de nuevo a los murmullos… Juan Rulfo, en su novela cumbre Pedro Páramo, nos llena de ellos, pero también de frases coloquiales, de estas últimas les voy a hablar. Cada región de nuestro país tienen las suyas: Se pronuncian con un acento, un ritmo y una cadencia distintas.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

La intención es, que este texto, sea el primero de unos cuantos, dedicados a la forma que hablamos el español en México. Nuestra diversidad cultural y lingüística permitirá que este recorrido sea sabroso y suene distinto. Conoceremos los múltiples significados que puede tener una palabra dependiendo de dónde se pronuncie. Los expertos sostienen, que todo acento nace de la formación e interpretación de un idioma. En México tenemos infinitas versiones: en el Sur es suave y bajito, en el Norte es golpeado y ruidoso y en el Centro es cantadito.

Les puedo adelantar que el Norte del país se usan más los anglicismos por la cercanía con los Estados Unidos, en cambio en el Sur, las palabras de origen indígena forman parte del vocabulario por el pasado indigena de sus habitantes, suenan a maya. Y así vamos tejiendo parte de nuestra identidad…

Tengo la fortuna de haber recibido una educación dual: chilanga y sinaloense, así que, esta primera reflexión, elige a estas dos formas de expresión.

En Sinaloa una mujer no se llama solo María es La María y no está casada con un hombre de nombre José, lo está con un bato y tendrán buquis o plebes que nacieron bichis. Cuando crezcan no van a atrapar lagartijas en el monte, perseguirán cachoras, y al regresar a casa, María les dará un vaso de agua de cebada que tiene rato enfriándose en un pichel. A José no se le conoce como policía, no, él es, el cuico más honesto de la ciudad donde la gente se mueve en carro con aire acondicionado porque hace mucho calor.

Este relato podría seguir y seguir, estaría lleno de palabras que requerirían explicación para algunos mexicanos, evoquemos a uno y pongamos significado a las ocho palabras invitadas. Me refiero a Alfonso Cobarrubias Lugo y su libro: Barbaridades Monchitenses (y algo más) RECUERDOS PARA UN CENTERIO:

Bato. Muchacho cualquiera

Buquis. Niño o niña.

Plebe. Muchacho, este vocablo no aplica al género femenino.

Bichi. Desnudo.

Cachora. Voz cahita que significa lagartija. Las cachoras son de color gris.

Pichel. Jarra. Es probable que sea un anglicismo derivado de “Pitcher”.

Cuico. Policía municipal uniformado. Ser hijo de cuico era una frase despectiva que significa estar bien jodido.

Carro. Automóvil.

Termino compartiéndoles que Poncho Covarrubias, ya no está con nosotros. Formó parte, junto con su madre, “La Cabecha”, de nuestra familia en Los Mochis, Sinaloa. Sirvan estas palabras como un homenaje a él: ingeniero civil y artífice de proyectos como Cancún, pero sobre todo, amante del cotidiano de la ciudad que lo vio nacer.