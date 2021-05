Directito y a la cabeza

En mi columna del domingo siete de marzo del 2021 prometí más textos dedicados a la forma en que hablamos el español en México. Esta vez echaremos un vistazo a la manera en que nos comunicamos los norteños; me jacto de pertenecer a esa categoría a pesar de que he vivido más tiempo en la Ciudad de México. Sin embargo, desde niña, y hasta el día de hoy, suelo pasar varias temporadas al año en Sinaloa, lo cual, califico como afortunado, porque tengo una doble identidad de la que me siento orgullosa. Por mis venas no corre más que sangre sinaloense, toda mi ascendencia y familia es de Los Mochis y de Culiacán. He recorrido el estado entero y mi idiosincrasia es mixta. Al llegar a mi tierra me mimetizo y la felicidad comienza, es así que puedo compartirles las siguientes reflexiones sobre el tema que nos ocupa, ¿cómo hablamos?, ¿qué piensan otros de nosotros al respecto? ¿Es efectiva la forma en qué nos comunicamos?:

De Nayarit para arriba, las opiniones no se sueltan en voz baja y cuidando la distancia entre una y otra, como hacen los campesinos de Oaxaca cuando dejan caer semillas para que la siembra se dé parejita. A los del sur les cuesta entender este manejo. La conversación entre jornaleras blancas y grandotas es distinta:

- ¡Te pasaste! Ahora tienes más grandes las chichis que las nalgas.

- Así está mejor. Tú porque eres culichi: “Mucha nalga y poco chichi”. Aquí en Ahome a los morros les gustamos más así. Si vieras cómo me ven en la plazuela, hasta envidia me tienen las otras plebes porque todavía no les dan la cundina y no acabalan para la cirugía.

A mí me gusta este tipo de expresión: el mensaje viaja sin cortapisas. Se recibe y punto. Cuando se escucha, el cerebro agradece las metáforas simples. Sí, esas que no requieren más de una sinapsis para entender su significado. Para las otras está, tal vez, la palabra escrita.

En el norte se habla de tú, se ve de frente. Las personas siempre están listas para presentar un nuevo argumento. Ríen alto, amenazan fuerte. Gesticulan para mostrar su incredulidad. Cierran un ojo como diciendo: ¿Crees que me engañas? Las miradas de soslayo no las practican. Matizan el significado de las palabras; a veces, las despojan de su carga ofensiva: Una “nalgas prontas” no es una pu.... Usan groserías para abreviar la naturaleza de las cosas. No para ofender.

No se andan por las ramas, y si se las encuentran torcidas, las quieren enderezar. No dudan. Se ponen a deshacer los nudos a punta de verdad:

- ¡Mi reina! Este pantalón no te queda. Velo por detrás. ¡Parece que estás cagada!

Un ciudadano del centro diría que usan adjetivos poco ortodoxos. Los filtros los usan para limpiar, no para expresarse. Sus embudos logran la síntesis, encuentran la palabra correcta. Si un bato les cae bien se dará cuenta, si no, también. Son maestros en el uso limpio y directo del lenguaje.

Los artículos enfatizan su interpretación de las cosas:

- La Cuquis es bien larga. Dice que usa pura ropa del gabacho y del Soriana no pasa.

¿No es mejor directito y a la cabeza?