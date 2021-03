Dúo mágico

La creatividad no es sólo para los artistas, la creatividad tiene que ser para todos.

Philippe Starck

En efecto, cualquiera puede tener ideas nuevas y ciertas actividades nos ayudan alcanzarlas, como correr, porque detona la creatividad, facilita la disciplina y ayuda a ordenar los pensamientos. Todos sabemos que los ejercicios aeróbicos estimulan la generación de endorfinas, de dopamina. ¿Pero qué pasa con un escritor que hace maratones?, ¿hasta dónde pueden llegar sus palabras cuando sus piernas se mueven rápido?

En 1982, el autor japonés Haruki Murakami cerró su bar de Jazz y comenzó a correr y a escribir. En el 2007 publicó su libro De qué hablo cuando hablo de correr, es una analogía constante entre ambas actividades. Dice que cuando un corredor inicia una carrera ya eligió un tiempo meta para hacerla. Pero lo importante, no es, si lo logra, o no. Se trata de vincularse con la siguiente carrera y sentirse satisfecho y haber descubierto algo grande. También sostiene que escribir es una labor física y no solo un ejercicio intelectual. Escribir cansa, agrega. Se piensa con todo el cuerpo.

No soy Murakami, pero mi experiencia sí da para saber que la resistencia física y el oficio de escritor se desarrollan mejor juntos. Son cómplices.

Si eres escritor, abogado o ama de casa, te recomiendo hagas ejercicio, si lo haces todos los días, estoy segura, tendrá efectos poderosos en ti. Entre más kilómetros recorran sus extremidades, más ocurrencias geniales pueden aparecer. La estructura de tus relatos o el orden de tus actividades se acomodarán más fácil en tu cabeza.

En el primer caso, las palabras se pondrán de su lado. Si buscas el adjetivo perfecto para describir una tarde de verano en Grecia, lo vas a encontrar. No importa si todavía no has corrido los cuarenta y dos kilómetros y ciento noventa y cinco metros que hay entre la ciudad de Atenas y la de Maratón.

Lo que digo es cierto, correr habitualmente te coloca dentro un círculo virtuoso: aligera la figura. Aclara la mente. Arrastras la pluma, te lees y cada vez el texto es más limpio. Te gusta más. No dejes de mover las manos en el teclado y las plantas de los pies en la pista de tartán. Si lo logras, pronto estarás disfrutando de una carrera de fondo y los borradores se convertirán en cuentos.

Ni escribir ni correr es fácil, pero hacerlo al mismo tiempo disminuye la dificultad. Al terminar tu primera carrera de diez kilómetros no podrás dar ni un paso. Estarás rosado como un bebé. Preferirás gatear. Lo mismo pasa con la escritura: Las primeras veces tendrás que explicar de qué se trata tu historia. Quizá no sabrás de qué va o cómo son los que la cuentan. Después, empezarán a surgir personajes alejados de ti, los verás dialogar en lugares que no conoces. Tus textos terminarán por explicarse a sí mismos.

Mientras corro, espero que Murakami gane el Nobel de Literatura. Deseo que, mientras pueda, no deje de correr e inventar historias ataviado con un short y sus tenis.