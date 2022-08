Gabriel García Marquéz: La creación de un escritor global. Recomendación turísticas y literatura

Queda poco para que las vacaciones terminen, pronto retomaremos nuestras actividades, pero antes de que la cotidianidad nos alcance, hay que aprovechar el último suspiro del verano. Si el intento los pesca en la capital del país, les sugiero visitar, en el Museo de Arte Moderno (MAM), la exposición: La creación de un escritor global. Es un espléndido recorrido sobre la vida y obra de Gabriel García Márquez (1927- 2014). Las cuatro salas que la integran muestran parte del archivo personal del escritor colombiano, que recientemente resguarda el Harry Ransom Center, Institución perteneciente a la Universidad de Texas en Austin.

Les aseguro que no se arrepentirán de ir, les espera un encuentro íntimo con Gabo, a través de cartas, fotografías, recortes de periódicos, libros, etcétera. Estos objetos nos revelan el alma del autor, vemos a un trotamundos que lo único que deseaba era contar lo que le paso en Aracataca hasta los ocho años cuando vivió con sus abuelos. Esa pequeña población tiene un nuevo nombre, se llama Macondo. En un video, el propio García Márquez declara que desde esa edad nada importante ha sucedido en su vida. Pasar un par de horas con él, significa conocer de dónde proviene la materia prima de su basta y mágica obra literaria. Al salir se irán con algunas claves sobre su proceso creativo. Otros creerán que pasearon con un simple mortal que departió con sus amigos, como los integrantes del Boom Latinoamericano o que se casó con Mercedes y tuvo dos hijos. Cada uno escribirá su propia historia, pero sin duda, nunca la olvidarán.

Para terminarlos de animar les comparto que resalta la curaduría a cargo de Álvaro Santana, que hace evidente su admiración, conocimiento y respeto por la creación de García Márquez.

Por último, les explico cómo llegué ahí, no quiero que les pase lo mismo, por eso los convoco: me tropecé con esta maravillosa exposición porque tengo varias semanas estudiando un fenómeno editorial ocurrido en los años sesenta: El boom latinoamericano. Todos los días me acompañan las biografías y las narrativas de Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, Julio Cortázar y Mario Vargas Llosa. Quizás pueda aportar algo a su futura visita si resumo mis hallazgos sobre el boom.

Primero. Estos cuatro carpinteros de palabras, como los denominaría Gabo, lograron que los latinoamericanos leyéramos a nuestros escritores, igual que lo hicieron personas de todo el mundo. Lo anterior fue posible por las múltiples traducciones que se hicieron de sus obras comenzando por el francés y el inglés.

Segundo. Su éxito global, logró revalorar y reconocer a los escritores de la región anteriores y posteriores al boom. Cito algunos: José Luis Borges, Juan Rulfo, Elena Garro, Miguel Ángel Asturias, Ernesto Sábato, Alejo Carpentier, entre una lista muy larga.

Tercero. La visibilización de la obra narrativa de los integrantes del boom en otras regiones del mundo restableció un diálogo entre literatos latinoamericanos e hispanos.

Cuarto. Este creciente éxito internacional no hubiera sido posible sin la intervención de la agente literaria española Carmen Balcells, cuya editorial en la actualidad, está a cargo de su hijo, en Barcelona. Esta ciudad se convirtió en el centro de comercialización global de la literatura escrita en español y la Ciudad de México en un centro de reunión de escritores y creación literaria.

Termino con un dato curioso, los cuatro escritores del Boom latinoamericano eran amigos, qué tal si ustedes convocan a los suyos chilangos y se dejan asombrar por Gabo. La jordana puede terminar en un buen restaurante de Polanco o Reforma.