¿Por qué conviene leer?

Esta es la segunda vez que retomo un tema, lo hago, porque aspiro a que mis lectores hagan suyos algunos conceptos que considero importantes. Hoy vuelvo a reflexionar en torno a la función de la literatura en la sociedad. El escritor peruano Mario Vargas Llosa, dice que una sociedad libre debe tener ciudadanos lectores de buena literatura porque los vuelve críticos y adquieren un lenguaje rico para expresar su pensamiento. Para nuestra fortuna estas deseables características también las tuvieron seres humanos que vivieron en sociedades no democráticas, me refiero a esos osados que tomaron como oficio el de escritor y tuvieron la valentía de contarnos de su tiempo. Por eso las novelas son un gran recurso para los historiadores, ya que son un espejo que nos devuelve imágenes de quiénes fuimos y quiénes somos.

Te invito a explorar algunas de estas narrativas: Si tu curiosidad intelectual está en fenómenos como la migración te sugiero que le eches un vistazo a Los ingrávidos de Valeria Luiselli, ahí podrás vivir la tragedia que experimentan los niños mexicanos y de Centroamérica que migran a los Estados Unidos. A esta lista se suman: Tierras arrasadas de Emiliano Monge o Señales que precederán al fin del mundo de Yuri Herrera. Habrá quien esté interesado en las múltiples expresiones del dictador en América latina, para enterarse al respecto está: La fiesta del chivo de Mario Vargas Llosa, El otoño del patriarca de Gabriel García Márquez, El recurso del método de alejo Carpentier o El señor presidente de Miguel Ángel Asturias. ¿Quieres saber cómo son los herederos de estos personajes? Entonces lee Los relámpagos de agosto de Jorge Ibargüengoitia y tendrás noticias de los políticos mexicanos desde la revolución hasta nuestros días.

Lo que quiero decir con todo esto, es que, el camino más efectivo para saber cómo actuamos los seres humanos cuándo decidimos vivir en sociedad es hurgar dentro de ella y ver qué escriben los que hacen literatura. Porque leer amplía la capacidad para entender y criticar el mundo.

Dicen que para muestra un botón, regresemos a Ibargüengoitia que además de escritor fue periodista. Un libro llamado Instrucciones para vivir en México recoge sus artículos en el periódico Excélsior entre 1969 a 1976, ahí nos habla de sus vecinos, de las goteras, de la ópera, siempre en primera persona y con un tono antisolemne que saca risas. Muchos lo han descrito como un caricaturista literario. Él quiso alejarse de los autores mexicanos más destacados de su época como Carlos Fuentes o Octavio Paz, que según él, eran señores terriblemente solemnes, siempre decían frases para la posteridad. Los dejo con un párrafo de uno de los referidos artículos que se titula Si no fuéramos quienes somos publicado el 31 de octubre de 1969, el cual viene a cuento por la próxima conmemoración, el 13 de agosto del 2021, de los quinientos años de la caída de México Tenochtitlan:

El otro día, echándole una ojeada a estas páginas, encontré un artículo en el que, a propósito del monumento o del no monumento a Cortés, se planteaba la incógnita de qué sería México si en vez de por los españoles hubiera sido conquistado por los ingleses, los franceses o los holandeses. Me quedé pensando en el problema y, a pesar de que estas disquisiciones entran dentro del género de la de «si mi tía tuviera ruedas», voy a permitirme poner aquí algunas de las ideas que me vinieron a la cabeza.

¿Ustedes dirán si es cierto o no que la literatura nos dice quiénes fuimos y quiénes somos?