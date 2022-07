Reflexiones ociosas, pandémicas

Imposible no escribir sobre lo que significa contagiarse de coronavirus. Pensaba que pertenecía a un grupo singular: aquellos que nunca lo íbamos a sufrir, pero la quinta ola acabó con mi idea ilusa. Me alcanza con un montón de historias: desde los que fueron asintomáticos y se enteraron por una prueba rápida hasta los secuestrados en un hotel en Italia por un mes a pesar de que su primera prueba salió negativa.

Las anécdotas se repiten en mi cabeza y las preguntas comienzan: ¿me pondré grave o será como un paseo por la Alameda, como le ha sucedido ya dos veces a mi marido? Y como es muy pronto para tener una respuesta, me siento como aquel par de niños desnudos y asexuados que aparecían en los años setenta en las estampas coleccionables de Amor es. Recuerdo una: Están, sin ropa, uno arriba del otro, los pies de ella reposan sobre la cabeza de él formando una tierna columna humana, no vayan a pensar en otra cosa… Se preguntan expectantes ¿cuándo vamos a comenzar a sentir bonito? Yo me hago otra pregunta: ¿se irán ya los síntomas?, y como no lo hacen, ahora viene a mi mente un chiste: un hombre afortunado y náufrago está en una isla desierta con Marilyn Monroe, nadie más sobrevivió. Él vive la tragedia como una fiesta, lo cual no sorprende, está solo con la mujer más bella del mundo.

Pasados unos meses, cuando ya están enamorados, de forma inesperada, él le hace una petición extraña:

—¿Podrías vestirte como hombre?

—Sí, ¿para qué?

—Solo hazlo.

Marilyn, dando saltos graciosos entre la arena, recoge algunas prendas de los pasajeros fallecidos para disfrazarse. Se observa en el reflejo de un estero y las ondas que se propagan en la superficie son tan curvas, como su cintura. Se quita el cinturón del capitán del barco que se acaba de poner y, según ella, logra una apariencia masculina.

—Estoy lista— le dice sin dejar de brincar sobre la arena ardiente.

—Ven, vamos a sentarnos sobre ese tronco cerca del mar.

Si las gaviotas que sobrevuelan la escena fueran hombres, como pretende serlo la actriz, emprenderían un vuelo en picada para ver de cerca la escena y alborotar sus hormonas viendo a Marilyn con esas mangas que le cubren las manos y esos pantalones con el tiro hasta las rodillas. Llevarían su atención a la camisa abrochada, con un único botón, en medio de los senos, y mareadas por el deseo, su pico terminaría introduciéndose en el ombligo descubierto de la bella mujer. Nada de eso sucede.

Ahí están sentados viendo cómo el mar no termina de devolverles parte de las cosas con las que viajaron hasta ahí: pelucas, dentaduras postizas, saleros en forma de delfín, manteles estampados con nudos marítimos y un trozo de madera hinchada, es el costado de una escribanía, un escritorio portátil con cajones que guardan cartas inconfesables. Pero lo que él le quiere decir no puede ser así, es preciso compartirlo, de lo contrario, el pecho le va a explotar antes de que las palabras lleguen hasta su boca.

El silencio se prolonga, y Marilyn por fin deja de moverse.

Él observa el bigote que se pintó ella con carbón, parece un azotador, pero el conjunto le parece eficaz, el sombrero del capitán del barco logra esconder el cabello que tanto ha acariciado.

Finalmente, él se atreve a hablar. Le pasa el brazo por arriba de los hombros, la ve a los ojos y le dice:

—¿A qué no sabes con quién me estoy acostando?

Todos necesitamos compartir.