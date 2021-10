Un mito que aligera la existencia

La pandemia ha sido un eficaz detonador para repensarnos. En el ambiente resuenan preguntas sobre nuestra existencia. Por fortuna, un francés acuñó una respuesta posible. Me refiero a Albert Camus (1913-1960) y su ensayo El mito de Sísifo escrito en 1942.

El mito relata la historia de Sísifo, un gobernante de la era helénica que desafió a los dioses quienes le impusieron un castigo similar al que sufrimos los humanos: experimentar cotidianamente el sinsentido. Para este filósofo, la existencia del hombre es absurda. El mito representa esta condición con la imagen de un hombre que todos los días tiene que llevar una piedra desde la base de una montaña hasta la cúspide, la cual vuelve a descender inexorablemente al punto de partida y así eternamente.

Camus traslada esta viñeta a la vida contemporánea y la utiliza para brindar un escenario a las preguntas perpetuas de los hombres: ¿para qué estoy aquí?, ¿tiene algún fin mi existencia?, ¿le puedo otorgar algún valor? Lo absurdo y terrible es que ningún hombre puede tener una respuesta cabal al respecto. Plantearnos estas preguntas es angustiante, además, está la amenaza constante de que vamos a morir. Mientras lo hacemos tenemos que empujar nuestra piedra para satisfacer las necesidades de la vida: vestido, calzado sustento, techo, etc. La mayoría de los hombres si no trabajan no comen.

Pero no todo está perdido, sostiene Camus, hay salvaguardas, una vez que tomamos conciencia de lo anterior. La solución parte de esa conciencia, es decir, hay que imitar a Sísifo porque él conoce su destino perpetuo y no le pide a ningún ente divino ni a los hombres que lo modifique. Se trata de acallar esas preguntas que nos hacen sufrir. Es mejor aceptar la realidad, y dejar de cuestionar el tormento al que estamos condenados.

Si tuviéramos el privilegio de tener en nuestras manos un manual para vivir escrito por Camus, quizás la primera recomendación sería: se puede vivir absurdamente, las posibilidades de hacerlo son infinitas. Sé más fuerte que la roca que tienes que llevar hasta la cima de tu montaña todos los días.

Si la vida fuera un limón, Camus nos emplazaría de sacarle todo el jugo. Su sugerencia sería que lo hiciéramos en el presente, en independencia de las certidumbres que están en el futuro, como la muerte. Lo que nos quiere decir es que el ser humano tiene la libertad de pensar y actuar. Se puede crear un sentido personal, el camino, puede ser feliz, tal cual ve Camus a Sísifo al final de su ensayo.

El mensaje central es: hay que aceptar la vida tal cual es, probar sus múltiples sabores, empalagarse con los dulces y enfrentar los amargos. Parece una recomendación de libro de autoayuda, pero no lo es. Ahí está la música, la literatura, la naturaleza, el amor. La vida no es fútil ni inútil a pesar de que nuestro cuerpo morirá y nuestra existencia con él. La biografía de Camus es un ejemplo de ello: Argelino que conoció la belleza, hombre inteligente, futbolista apasionado, periodista y escritor. Su postura ante la vida fue resultado, entre otras cosas, de las atrocidades que dejó la Segunda Guerra Mundial en Francia.

Encadénate a la vida, nos grita. Detrás de esa actitud, está el gozo, no importa que sea absurda y que estés consciente de ello. “Vivir es darle vida al absurdo”, agrega, se trata de desafiarlo.

En suma, se puede crear un sentido personal y ser felices como Sísifo. La vida importa y se puede gozar.