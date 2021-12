Un reclamo que se escucha hasta Brasil

audima

Greta Thuberg dijo en su discurso en la Cumbre del clima de la ONU, COP26 del 2021 ¡Cómo se atreven!: “Todo esto está mal. Yo no debería de estar aquí, debería de estar en la escuela del otro lado del océano. Sin embargo, ¿vienen a mí en busca de esperanza? ¡Cómo se atreven!... Ecosistemas enteros están colapsando. Estamos en el inicio de una extinción masiva y lo único de lo que ustedes pueden hablar es de dinero y de cuentos de hadas sobre crecimiento económico eterno. ¡Cómo se atreven!”

Este reclamo lo escuchó Beka Munduruku, una niña de dieseis años, que vive en una aldea en el Amazonas. Ella, como Greta, intenta salvar al mundo. Desea que siga siendo verde como la selva que ve cada mañana. Sus enemigos son la tala ilegal de árboles, la agricultura y la minería, entre otros. Estas actividades prometen progreso y desarrollo económico, pero lo cierto es, que la selva tropical está desapareciendo y con ella nuestro planeta. Hoy les doy voz a dos activistas jóvenes en la selva Amazónica, un pedazo de tierra colmado de agua, flora y fauna silvestres. Es un paraíso atravesado por un río con dos nombres: Solimóes y Amazonas. Nace en Perú y desemboca en el océano Atlántico brasileño.

En medio de la naturaleza las palabras de Greta y Beka cobran sentido absoluto. Estoy en Juma, donde descansan las aguas del río Madeira, un afluente del Amazonas. “Vea, el agua es blanca” insisten los locales. Así me entero que la temperatura, la profundidad y la acidez del agua de los ríos determinan su color. Navegando por los límites entre los ríos Negro y Amazonas lo comprobé: el primero es tan oscuro como la crin de un caballo azabache y el otro tan blanco como el diente de un jaguar. Asombra ver cómo se rozan sin fundirse. Son como un par de amantes, uno mestizo como el color del café con leche y el otro tan negro como su nombre. No se mezclan, solo se acompañan, como los que duermen juntos desde hace años. Pero aquí no solo la vista se estimula, todos los sentidos bailan: los sonidos de la selva aquietan, las cigarras alborotan los tímpanos, los vocablos de los monos se convierten en música sinfónica y las ranas y los sapos no cantan igual. El espectáculo de la selva tiene efectos naturales: un estruendo anuncia que va a llover, la superficie del lago tintinea a plena luz del día, parece bañada por brillantina, como si las luciérnagas estuvieran tomando el sol recostadas en un camastro de agua. Los rayos del sol penetran el río y lo convierten en un espejo que refleja hacia abajo las imágenes de los islotes. Los pájaros compiten, a veces gana el piar más agudo o el que irrumpe en medio del silencio. Esta es la casa del sapo Cururu, de la Guacamaya Caninde y del mono Guariba, así como la de niña Munduruku, pronunciar estos nombres es como leer poseía, eso deberían de hacer los líderes del mundo para sensibilizarse y detener la devastación del Amazonas, pero tal vez sea más eficaz recodarles algunos datos que reiteran los expertos: En el año 2020 se han perdido más de 22,500 km2 de selva, cifra 17% mayor a la del año anterior. El Amazonas es el río más grande del mundo, su selva tropical también es la mayor. Produce el 20% del oxigeno del planeta. Esperemos que el eco de Greta llegue se sigue esparciendo.