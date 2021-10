Una mexicana y los mexicanos

Hoy que el tema de los feminicidios está más vigente que nunca, es preciso asumir una postura como mujer. Cabría, primero, enumerar algunas características de quien está por expresar lo que siente al respecto más que lo piensa: porque, por suerte, la voz de las mexicanas se ha levantado, ha corrido mucha tinta y han sonado muchos gritos, actitud que aplaudo y no juzgo, a pesar de que no coincido con ciertas expresiones violentas, como atentar contra el patrimonio cultural de México.

Pensemos que tal vez destruir una columna que celebra la independencia y es venerada por una nación sea el lugar correcto para hacer llegar un mensaje de hartazgo…

Reitero, no las juzgo y las entiendo. Si a mí me hubiera pasado algo terrible, sería la primera en tomar un bote de pintura y, en un acto de desesperación, estaría pintarrajeando el Monumento a la Madre; aquí mi primer adjetivo, soy beligerante. Lo anterior también me da pie para decir más sobre mí: no tengo hijos. Agrego otros adjetivos: soy profesionista, ya llegué al quinto piso, vivo en matrimonio con un hombre (en esta época, es pertinente aclararlo) produzco dinero y he tenido acceso a la educación.

Quizá durante mi juventud y durante mis primeros años trabajando no me di cuenta de la verdadera magnitud del problema, como muchas: hubo algún jefe o compañero de oficina que quiso tocar mi cuerpo sin mi autorización, y ayer, como hoy, sentí coraje, pero mi carácter me bastó para neutralizar tan desagradables intentos.

Recurro a la memoria y acude una anécdota que podría parecer incluso simpática: los invito a que imaginen a una adolescente caminando en bikini por la calle principal de Puerto Escondido, Oaxaca (ojo está en una playa, no en Paseo de la Reforma en la Ciudad de México...) Va en compañía de una amiga del colegio y platican sobre lo guapo que es el gringo que conocieron esa mañana en la playa Sicatela, lo vieron pasar mientras se deleitaban con otros guapos que practicaban el surf, de pronto, y ahora hablo de mí, un individuo toma unas de mis nalgas, no sólo le da una palmada, utiliza los cinco dedos y los hunde en mi piel, con decisión, con fuerza, como si tuviera derecho; parece que su condición de hombre, le otorgó un salvoconducto para hacerlo, para disfrutarlo. Todo mi cuerpo se tensa, incluso los tejidos blandos de mi glúteo y nace, ahora de este lado, la fuerza que me hace retarlo sacando el pecho:

-¡Ah, muy machito! Pues, ¡tócame toda! ¡De arriba abajo! Pero ¡ahorita!

El grupo de amigos que le acompaña lo anima.

-¡Que la toque! ¡Que la toque!

Mi amiga me ve asustada y dice:

-Tranquila. ¡Vámonos!

El tipo sale corriendo…

Repito soy beligerante, pero eso no sirve de nada cuando eres atacada, cuando tus fuerzas no se comparan con las de tu agresor, cuando te toman por sorpresa, cuando adviertes con terror que te van a ultrajar, a dañar. En ese momento que el otro está punto de echarte a perder la vida, no hay discurso o pataleo que valga; tu voz no se escucha y tal vez al que tienes de frente le excite.

Comencé diciendo que quería compartir qué siento: siento coraje, impotencia, ganas de retorcerles el miembro, de desollar sus intenciones, de robarles la fuerza y regalarles a manos llenas empatía y amor por las mujeres: por ese pedazo de humanidad que tanto sufre a manos del otro cincuenta por ciento.

Termino por preguntar de algo sirve que este sea el medio para exigir una relación más bella entre los mexicanos y nosotras. Me respondo que sí, cualquier acto de solidaridad sirve, incluso escribir.