Una tradición que alivia

Calavera a la suegra

Ella se ahogó en su veneno,

pobre señora ya no respiró.

Del cielo raudo cayó un trueno

y la muerte se la llevó como costal.

Vuele con Dios suegra querida,

córtele a los ángeles sus alas,

porque no creo que el cachudo

la admita en su infierno personal.

No se preocupe señora ya váyase,

yo me quedo con su hija y mi humor,

porque de burlas nacen las sonrisas

y de las risas las dudas de donde estará.

Y ya no vuelva ni en Día de Muertos

porque asustará a los otros y a los demás,

a esos extraviados y lumínicos espectros

que están buscando como regresar.

Ahora que nos cubrimos para evitar el contagio la celebración del día de los difuntos adquiere nuevos matices. No es para menos, la muerte nos habla todos los días: escuchamos sus rumores en el humo de los hornos crematorios e imaginamos su figura cuando vemos el lugar vacío del padre, del hermano o de la abuela, hoy ahí, desayuna un huérfano, una mujer sola.

Pero los mexicanos seguimos levantando altares de color naranja… Incluso la tradición se ha extendido, porque ofrece un espacio para honrar a los que nos abandonaron. Lo singular este año es que muchos lo hicieron a destiempo. No hubo velorios pero hay ofrendas, así se abre una posibilidad para ponerlos a salvo: Cempasúchil para la vida eterna, veladoras para iluminar su camino, agua para la sed, copal como vehículo para llegar al cielo, sal para evitar la corrupción del cuerpo, pan para la comunión con lo divino, comida para deleitarnos por su visita, calaveras para recordar la muerte, papel picado para honrar al viento y sus fotografías para recordarlos como se merecen.

Eso señalan las monografías que debe de incluir una ofrenda de muertos que se jacte de serlo. En este tiempo muchos neófitos en estos azares han adoptado esta costumbre. Sus casas se han llenado de humo que huele bien, el morado ha cubierto algún mueble y algunos portarretratos han cambiado de lugar. Porque todos queremos conjurar el dolor. La muerte, más que nunca, se ha encargado de recordarnos nuestra vulnerabilidad, pero nosotros nos burlamos de ella desde el siglo XVIII escribiendo calaveritas literarias.

El autor de esta creación genial fue Fray Joaquín de Bolaños que en 1792 escribió La portentosa vida de la muerte. La protagonista del libro es la parca, la calaca, las que nos pone fríos. Escribir una calaverita puede ser fácil: se convierten los epitafios en verso y se agrega humor y sátira. Se trata de resaltar la personalidad, los aciertos y las desventuras una persona. Las hay dedicadas a los que siguen aquí y a los que se han ido, quizás, los primeros se sientan amenazados con la repentina aparición de la huesuda, sobre todo si su oficio está vinculado a la vida pública.

En este país sobra materia prima para escribirlas, por eso, los periódicos se llenan de calaveritas. Lo que quiero decir con este recuento es que la fiesta mexicana del día de muertos ayuda a sanar. Cuando ponemos una ofrenda le estamos diciendo a quien se nos adelantó que con su partida la nostalgia se instaló en casa, elegimos a la garbancera de José Guadalupe Posadas para que los acompañe ahora que es Catrina y luce como toda una señora de sociedad porque ella ya forma parte de lo que somos.

A veces tomamos una pluma de su elegante sombrero y nos abanicamos para alejar el sufrimiento que sentimos porque ya no están para leer estas palabras. Escribimos cuartetos, octosílabos y rimas consonantes para ustedes, no se enojen porque nos burlamos de lo poco paciente que eran o del mucho alcohol que bebían. Pronto nos encontraremos, mientras tenemos que conservar esta tradición literaria de escribir calaveritas.