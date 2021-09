Volver a ver

El pasado 9 de septiembre acudí a una celebración mágica. El momento cumbre de la experiencia comenzó sentada con un antifaz y escuchando una magnífica voz:

Se trata de potenciar el viaje sonoro por eso estamos privados de la vista temporalmente. El piano suena y los cerebros de los cuarenta escuchas se ajustan para percibir notas y tonos de voz en la oscuridad. Estamos adentro de la vulnerabilidad que sufren los que no ven pero sí sienten. La tela que cubre nuestros ojos tiene impresas fotografías hechas por discapacitados visuales. Sí, se puede capturar la belleza sin ver. Imagino cómo es el sitio, le pongo color y tono a mi entorno. No me hace falta ver, mi imaginación está estimulada. Disfruto el viaje.

Decido que el piano es de cola y el cantante chilango. Pero las sorpresas de la velada no han terminado. El maestro de ceremonias nos pide que nos quitemos el antifaz y abramos los ojos poco a poco. Indica que parpadear aclara la vista, lo hago más de un par de veces. Creo que mi vista me está engañando pero no es así. Reconozco las facciones de un amigo, es Roberto González Pérez de Los Mochis. Mi corazón comienza a latir más fuerte, nunca pensé encontrarme con esa figura conocida. No controlo la emoción, alzo mi voz, que de por si es grave y fuerte y les hago saber que yo también soy de esa ciudad. Roberto, veterinario de profesión, es un empresario sinaloense del ramo porcícola e inmobiliario. Pero la característica que lo coloca frente a mi mirada es la belleza de su voz y la generosidad de regalársela para celebrar los quince años de la fundación Ojos que Sienten A.C. Les comparto las palabras de su fundadora Gina Badenoch:

“Gracias a Yuly Ley Fundadora de Casa Mahas y Gabriela Solorzano por creer en nuestra labor, en conjunto unimos nuestras ideas para crear una experiencia increíble, un concierto sensorial patrocinado por Monex, la participación de Columbus y diversos invitados que nos acompañaron en esta celebración. Los cantantes Regina Solorzano, soprano y Roberto González, tenor; donaron su tiempo y voz para deleitar a los invitados a esta grata experiencia donde fue acompañada de una muestra fotográfica tomada por personas con discapacidad visual quienes fueron capacitados en la fundación Ojos que Sienten A.C”

Del discurso se recupera un apellido: Ley, otro guiño a Sinaloa. En efecto, Yuli Ley, en otro acto generoso, prestó su lugar en la Ciudad de México para la celebración. La Casa Mahas es un espacio donde se despierta la conciencia de las personas que deciden participar en alguna de las experiencias que ofrece.

Luego de esta velada singular puedo decir que pasar de la oscuridad a la luz hace valorar lo que significa relacionarse con el mundo a través de los ojos. Pero también es posible hacerlo de una manera vital y productiva prescindiendo de ellos, por eso, Ojos que Sienten A.C. capacita a quien carece del sentido de la vista para incorporarlos a la vida en sociedad.

Termino compartiendo algunas cifras que me proporcionó la fundación: En el mundo hay más de 1.3 billones de personas con discapacidad visual. En México existen más de 5.7 millones. Ojos que Sienten A.C. han dado oportunidad de empleo a más de tres mil novecientas personas y llevado a cabo más de setecientas actividades de sensibilización.

La fundación allega de recursos, entre otras cosas, ofreciendo las siguientes experiencias: cenas y catas en la oscuridad, stand up más cena, etc. Quizás resulte interesante vivirlas en una próxima visita a la Ciudad de México. Y si experiencias locales se trata, vale la pena escuchar la canción El Cochinadador de la autoría de Roberto que hace alusión a la inundación sufrida en el Valle del Fuerte a finales del 1990.