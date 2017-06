Se asoman. Se acercan las elecciones y muchos de los políticos priistas que están en la banca, porque no fueron llamados para integrar el gabinete estatal, ni los ayuntamientos, reaparecieron ayer en la sede estatal del PRI, donde se llevó a cabo Asamblea Estatal, que sirvió como preparativo para la Asamblea Nacional, donde se van a elegir las reglas para elegir al candidato a la Presidencia de la República. Durante el encuentro de ayer reaparecieron los aguilaristas Pablo Moreno Cota, Cenovio Ruiz Zazueta, Luis Antonio Cárdenas Fonseca; así como Jesús Enrique Hernández Chávez y Jesús Burgos Pinto. En el auditorio Benito Juárez del partido no se llenó, y fue extraño no ver a malovistas que también están en la banca, pero que se andan moviendo para ser tomados en cuenta por una candidatura, como Gerardo Vargas Landeros, quien aspira a una senaduría; el único de los malovistas presentes fue el diputado local, Jesús Marcial Liparoli.

Con camiseta verde. El polémico exalcalde de Navolato, Miguel Calderón Quevedo ha dejado más que claro que su carrera política al interior del Partido Revolucionario Institucional ha terminado, por lo que se ha arropado con los colores del Verde Ecologista de México. El navolatense reapareció el pasado jueves, luego de mantenerse exiliado en su municipio, en espera de la llamada del gobernador Quirino Ordaz Coppel o de algún otro funcionario para ser contratado en el gobierno del estado. El jueves fue visto en el Congreso del Estado, y platicó con algunos legisladores priistas como Aarón Rivas y Marco Antonio Osuna; y por la tarde, acompañó al legislador del PVEM, Misael Sánchez Sánchez en la inauguración de su casa de gestoría. En ese evento también estuvieron presentes el secretario general de Gobierno, Gonzalo Gómez Flores; el subsecretario de Gobierno, Antonio Castañeda Verduzgo; y compañeros legisladores Roberto Cruz Castro y Carlos Castaños Valenzuela, del PAN; Irma Tirado Sandoval, del PRI; y Crecenciano Espericueta Rodríguez, de Nueva Alianza. Nos dicen que Miguel Calderón anda muy ansioso, en espera de regresar a la vida pública, pero todavía tiene suspendida la cuenta pública del segundo semestre del 2015 y falta que le aprueben la última de su mandato.

Ausente. Por primera ocasión desde que se tenga recuerdo, un gobernador de Sinaloa no había faltado a los festejos por el Día del Agricultor. Los últimos mandatarios estatales habían acudido a la misa y a la fiesta en años anteriores, pero este año lo hicieron sin la compañía de la máxima autoridad en la entidad. En su representación, acudió Juan Enrique Habermann Gastélum, quien forma parte del gremio agrícola. De acuerdo con la agenda de Quirino Ordaz Coppel de ayer, sólo sostuvo actividades privadas, pero siendo claros, durante los festejos de ayer, no se escuchó a los productores preguntar por el gobernador.

En defensa del presidente. Senadores y diputados federales priistas salieron en defensa del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, acusado por un reportaje del periódico The New York Times, de espiar a periodistas y defensores de derechos humanos, por medio de un software llamado Pegasus, monitorea los teléfonos móviles de las personas. Entrevistados durante la asamblea estatal del PRI, Aarón Irízar López, Diva Hadamira Gastélum, Gloria Himelda Félix y Martha Tamayo Morales, coincidieron que se trata de un golpeo político y que se debe de investigar para comprobar los señalamientos, pero consideran injusto que se ataque a Peña Nieto de esta manera. Incluso, Tamayo Morales fue más allá, al recordar que el empresario mexicano Carlos Slim es accionista del diario neoyorquino, y ha sido afectado por la reforma de telecomunicaciones.

Cascada de planes. Luego de que el gobernador presentara su Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021, ahora toca el turno de los presidentes municipales, quienes a partir de la próxima semana empezarán a presentar su planes municipales de desarrollo 2017-2018. El alcalde de Culiacán, Jesús Valdés Palazuelos, el miércoles hará su presentación en el Museo de Artes de Sinaloa, en un evento más grande que el hecho por el gobernador.