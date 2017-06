Momento de fiscalizar. Los diputados que integran la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado ya tienen en su poder los discos que contienen la información de las auditorías hechas a las cuentas públicas de ayuntamientos, correspondiente al segundo semestre del 2016. Desde ayer, los legisladores comenzaron a revisar el primer paquete de los informes enviados por la Auditoría Superior del Estado, que la próxima semana entregará el segundo paquete de las cuentas públicas, incluidas las dos del Gobierno del Estado, la del primer semestre del 2016 (que está suspendida) y la del segundo semestre del año pasado, que será el centro de atención de la opinión pública y los actores políticos. La fiscalización de los recursos públicos del último año de la administración de Mario López Valdez y los presidentes municipales será el tema central en el Congreso del Estado durante el mes de julio, y con 27 votos será suficiente para ser aprobadas.

Sin críticas. Y mientras se prepara el escenario para el análisis, la discusión y la votación de las cuentas públicas, el Grupo Parlamentario del PAN denunció que la Comisión de Fiscalización presentó una iniciativa para eliminar la discusión de los dictámenes de las cuentas públicas que ya están suspendidas, con lo que acallarían las voces críticas en materia de fiscalización. Los planes de José Menchaca, presidente de la Comisión de Fiscalización, es que los dictámenes se sometan directamente a votación para ahorrarse ese tiempo que se destina a la discusión de los dictámenes antes de votar por estos.

En espera de explicaciones. Luego de varias manifestaciones, los maestros agrupados en el movimiento Somos más que 53 ya tienen fecha para la audiencia con el gobernador Quirino Ordaz Coppel, donde le expondrán sus molestias y sus dudas por el intento de modificar el sistema de pensiones porque consideran que afecta sus derechos laborales ganados, así como otros logros que no han sido respetados. Los docentes que forman parte de la sección 53 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación todavía no conocen el lugar de la reunión ni la hora, pero ya se preparan para entregar sus demandas directamente al mandatario estatal. La duda que se tiene es si a la audiencia está invitado el secretario general del SNTE 53, Fernando Sandoval, y el senador Daniel Amador, líder moral del sindicato, a quienes los maestros han acusado de traidores por apoyar las reformas a la ley del Issstesin.

Dilemas presupuestales. Por fin, la obra del edificio que albergará el Centro de Justicia para Mujeres ha sido concluida, y la Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del Estado está lista para entregar la obra, pero el gran detalle es que solo se tiene la obra física, pero el inmueble no ha sido equipado porque el presupuesto no alcanzó para eso. El dilema que tienen ahora en el Ejecutivo estatal es que desconocen si la obra pertenece a la Fiscalía General del Estado o al gobierno estatal, pero de entrada ninguno de los dos tiene el recurso para equipar el Centro, por lo que planean inaugurarlo durante los primeros días del mes de julio, solo el “cascarón”, pero no podrá funcionar hasta que lo equipen. Así las cosas en la administración actual.

Rupturas. La conformación de la Comisión Permanente en el Partido Acción Nacional calmó los ánimos al interior del partido, y a partir de ahí los diferentes liderazgos, encabezado por Sebastián Zamudio Guzmán, comenzarán a trabajar para recuperar la unidad de cara a la elección del 2018. Pero no todo es miel sobre hojuelas en el PAN, porque algunas de las personas que estuvieron en el sesión del Consejo Estatal del pasado domingo nos informaron del “agarre” que se dio entre Edgardo Burgos Marentes y Adolfo Rojo Montoya porque el primero no fue elegido para formar parte de la Comisión Permanente debido a que en el reparto para tener contentos a todos los grupos el exdirigente estatal del partido fue excluido. Esto provocó una ruptura fuerte entre Burgos Marentes y Rojo Montoya, que aparentemente es irreconciliable. Hay que recordar que ambos forman parte del mismo grupo que encabeza el chihuahuense radicado en Culiacán Jorge Villalobos. Hasta ahora ha sido la única muestra en contra de la conformación de la Comisión Permanente.