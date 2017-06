Megapensión. En medio de las críticas de traicionar al magisterio sinaloense por apoyar las modificaciones al sistema de pensiones, el diputado local del PRI y exdirigente de la sección 53 del SNTE, José Silvino Zavala Araujo, reconoció que recibe una pensión que supera los 80 000 pesos mensuales por la jubilación de sus dos plazas, una en educación básica y otra en Cobaes. Por casos como estos, los maestros del movimiento Somos más que 53 han solicitado que se haga una investigación en la autorización de las pensiones, porque hay muchas con montos muy elevados, como la de Zavala Araujo, quien aclaró que no utilizó su cargo de líder del sindicato para obtener esta megapensión, a la que hay que sumarle el jugoso sueldo, complemento y prestaciones que recibe como legislador, todo a cargo al erario, recursos del pueblo y que ahorita están muy escasos.

Abandonan sesión. Durante la sesión ordinaria en el Congreso del Estado del día de ayer, las cuatro diputadas locales del Partido Revolucionario Institucional de Mazatlán abandonaron la sesión ordinaria de ayer para acudir a la firma del convenio del Tianguis Turístico 2018 en el Palacio de Gobierno. Margarita Villaescusa Rojo en calidad de presidenta de la Comisión de Turismo y como representante del Poder Legislativo justifica su asistencia; pero los casos de Irma Tirado Sandoval, Elsy López Montoya y Maribel Chollet Morán no tenían justificación de faltar a sus obligaciones legislativas para acudir a un evento de gobierno en el que su presencia no era prioritaria, aunque sean mazatlecas; pero si ese fuera el caso, tendrían que haber invitado a la legisladora panista Sylvia Treviño Salinas, pero parece que solo invitaron a las priistas

Demandado. El presidente municipal de Navolato, Rigoberto Valenzuela Medina, pasó la tijera por casi todas las áreas del Ayuntamiento desde el inicio de su administración, y eso le ha ocasionado que 66 extrabajadores lo tengan demandado por el despido, y le exigen una indemnización tal y como lo marca la Ley Federal del Trabajo. De acuerdo con el alcalde, estos recortes le han generado ahorros significativos que les permite tener margen para operar, y que hasta el momento no han perdido ningún caso porque han conciliado con los demandantes para llegar a un acuerdo que beneficie a ambas partes. Este tema es una bomba de tiempo, porque en caso de que el gobierno de Navolato pierda esas demandas y el juez lo obligue a indemnizar cantidades grandes, todas acumuladas será una cantidad casi imposible de pagar. Por ahora, la estrategia le ha funcionado a Rigo Valenzuela.

Cambia su discurso. Tuvieron que pasar casi seis meses para que el secretario de Salud, Alfredo Román Messina, cambiara su actitud de quejoso y pesimista, a un funcionario con proyectos de inversión para la entidad, para mejorar la atención en los servicios de salud. Don Alfredo tenía mucho que no ofrecía una rueda de prensa o encabezaba un evento —asistió a la presentación del Plan Estatal de Desarrollo la semana pasada y dio entrevista a los reporteros— y ayer lo hizo para dar a conocer su plan de trabajo, que incluye inversiones para desarrollo de hospitales en la entidad. Román Messina ha dejado de echar culpas a sus predecesores y se ha dedicado a trabajar para beneficio de los sinaloenses que requieren de los servicios de salud.

Doble afectación. Los empresarios han tenido un primer semestre del 2017 muy complicado. Por un lado, la inseguridad y violencia en la entidad los ha golpeado y reducido en sus ingresos; y a esto hay que sumarle la elevada inflación que supera el seis por ciento en lo que va del año, y que el gobierno federal no ha podido controlar. De acuerdo con las proyecciones económicas, el segundo semestre del año no pinta nada bien para ellos, y los indicadores de seguridad no tienen para cuándo comenzar a bajar.