Opiniones encontradas. Ante la iniciativa de que sea la Auditoría Superior del Estado la que dictamine el sentido en que se votarán las cuentas públicas, en lugar de la Comisión de Fiscalización del Congreso local, los grupos parlamentarios del PRI y PAN dan versiones diferentes. La negociación entre las bancadas ha sido intensa, pero ya se tiene la mayoría de los votos asegurados para que sea aprobada sin problema por los legisladores del PRI, PAS y Nueva Alianza. Según nos informan, a más tardar en la sesión del jueves podría ser aprobada esta reforma a la Constitución de Sinaloa, que tendría un artículo transitorio para que este nuevo mecanismo de fiscalización entre en vigor hasta la siguiente revisión de las cuentas públicas, que sería en enero del 2018, y no con las que se están revisando actualmente en la Comisión de Fiscalización.



¿Dónde quedaron los recursos? El diputado federal por Guasave, Jesús Antonio López Rodríguez, insiste en que no entiende por qué el secretario de Salud, Alfredo Román Messina, sigue declarando que no tiene los recursos para basificar a los trabajadores de la Secretaría de Salud que lo han demandado desde el inicio de esta administración, porque la Cámara de Diputados aprobó en el Presupuesto de Egresos de la Federación 73 millones de pesos, que estaban etiquetados para esta situación. ¿Dónde quedaron esos recursos? Nadie ha explicado este punto, y la presión de los trabajadores que buscan formalizar su situación laboral continuará, y esperan que el secretario de Salud federal, José Narro, les resuelva algo.



Siguen las carencias. En los hospitales y centros de salud en Culiacán persisten las carencias de medicamentos y de vacunas, lo que pone en riesgo la salud de los sinaloenses. En el caso de las vacunas, estas están tan escasas, que a las instituciones les llega por remesas chicas, las cuales tienen que ser reservadas por los padres de familia, y únicamente con cita, quienes después de esperar bastantes días pueden obtener la dosis que su niño requiere para prevenir enfermedades en la etapa donde están muy vulnerables para contraer enfermedades. Lo mismo ocurre con los medicamentos, porque los derechohabientes del Seguro Popular se quejaron que acuden a la farmacia del Hospital General y no les surten sus recetas, por lo que tienen que comprar casi todos los medicamentos que les ordenaron, aunque son caros y se ven en problemas para poder comprarlos. Por más que buscan, nadie les da una solución, ni les brinda ayuda. Así de insensibles son actualmente los funcionarios que están al frente del sector de la salud de Sinaloa.



Sin resultados. Pasan los días y las semanas, y en el sector agrícola sinaloense se vive con la incertidumbre por el futuro de las cosechas de maíz, toda vez que prácticamente han concluido con las trillas en los campos de la entidad, pero en el gobierno federal aún no les definen el precio base para este cereal. La petición de los productores sinaloenses es que el precio sea fijado por encima de los cuatro mil pesos por tonelada de maíz blanco. Por el momento, los maiceros han estado muy tranquilos, contrario a los trigueros del norte de Sinaloa, que se han manifestado en varias ocasiones y amenazan para salir hoy a protestar por un precio justo por sus granos; los productores de maíz no han definido medidas de presión que ejercerán.



Cuenta regresiva es la que tienen los partidos políticos de Morena, Movimiento Ciudadano y Encuentro Social. Porque a los tres organismos les dieron un mes de plazo para saldar una multa por encima de los 15 mil pesos. Hasta ahorita no han tenido capacidad de pago. Pero el problema podría ser más grave debido a que si incumplen con la sanción, la multa irá incrementando, lo cual será más apremiante para sus finanzas.