Lista de espera. Para tener un acercamiento con el secretario general del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado (Stase), Gabriel Ballardo Valdez, los agremiados tienen que esperar varios días, semanas y hasta meses, porque la lista de espera es muy larga para ser atendidos personalmente por el líder sindical. Según nos comentó una trabajadora sindicalizada, acudió a las oficinas del Stase para hablar con Ballardo Valdez, pero la secretaria que tiene afuera de su oficina, con cara de pocos amigos, sacó un manojo de hojas blancas con al menos 200 nombres de personas que se apuntaron para solicitar una audiencia con el dirigente. La molestia de los trabajadores es por la tardanza para ver a su secretario general, en especial para quienes tienen una urgencia que solicitar. Gabriel Ballardo debe poner mucha atención a este tipo de acciones que hacen sus subordinados, porque con dos meses que lleva en el cargo y con este tipo de actitudes no le irá bien en sus tres años de gestión. Los burócratas estatales demandan un líder más cercano a ellos, quien les pueda resolver sus demandas en el menor tiempo posible.

Motivos de ruptura. Conforme avanzan los días salen a relucir varios de los motivos que motivaron la ruptura entre Adolfo Rojo Montoya y Edgardo Burgos Marentes. Uno de estos —según nos confirma una fuente cercana a ambos panistas— es que Burgos Marentes no quiso respaldar a su grupo político para apoyar las aspiraciones del exgobernador de Puebla Rafael Moreno Valle, quien busca la Presidencia de la República, pero el navolatense se inclinó por el dirigente nacional del PAN, Ricardo Anaya Cortés. A esto se le suma que en las últimas semanas han sido dados de baja del Comité Directivo Estatal muchos “aviadores”, y que en tiempo de crisis financiera hace difícil poder mantenerlos sin trabajar. Uno de estos despedidos era chofer de Edgardo Burgos, lo que lo molestó, por lo que decidió romper relación con Adolfo Rojo. Pero la gota que derramó el vaso fue no haber sido incluido en la Comisión Permanente. Así que sin grupo político que lo respalde, Burgos Marentes se acercó a Anaya Cortés en busca de que le toque algo en caso de que este sea electo como candidato del partido a la Presidencia de México, lo que aparentemente está muy difícil.

Vaya caballerosidad. Durante un receso decretado en la sesión ordinaria de ayer por el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Roberto Cruz Castro, para que se calmaran los ánimos de los manifestantes, los integrantes del grupo parlamentario del PAN ofrecieron una rueda de prensa para hablar sobre el tema de las cuentas públicas. Lo que llamó la atención es que en la mesa donde se hacen las conferencias o entrevistas tres de los legisladores panistas ocuparon las sillas existentes: Juan Pablo Yamuni, Carlos Castaños y Zenén Xóchihua, y detrás de ellos, pero de pie, Sylvia Treviño, Tania Morgan y Francisca Henríquez. Un par de minutos después de iniciada la atención a los reporteros, se incorporó Roberto Cruz, y Tania Morgan acercó una silla para sentarse junto a sus compañeros. Quince minutos después, Morgan se retiró de la sala de prensa y su lugar fue ocupado por Henríquez, mientras que Treviño aguantó de pié los 24 minutos que duró la rueda de prensa.

Inconformidad. Algunos policías de Navolato aseguran que de seguir el comportamiento que tiene el secretario de Seguridad Pública, Sergio Lagunes, hacia ellos, están pensando en realizar una huelga. Los acusan de que el adiestramiento militar que tiene el mayor lo quiere aplicar todo el tiempo, por lo que no se puede dialogar con él, además de que no los toma en cuenta para nada. Indicaron que además está llevando operativos a policías que no tienen suficiente adiestramiento, y trae como escoltas algunas elementos que no tienen licencia colectiva para portar armas. Por esta razón hacen un llamado al secretario de Seguridad Pública estatal, Genaro Robles Casillas, para que tome cartas en el asunto y les den buen trato, de lo contrario tendrán otro paro como el de los custodios. Aseguran que ya lo destituyeron de Escuinapa por la mala actitud.