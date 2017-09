No les quedó de otra. Qué considerados los dirigentes de los partidos políticos en Sinaloa, porque después de haber sido divulgada la disminución del 30 por ciento en el presupuesto del que van a poder disponer para el próximo proceso electoral 2017-2018, dijeron que se iban a adecuar a los montos ya establecidos por el Instituto Estatal Electoral, aunque no les alcanzará para mucho.

Fue Morena el único ente político que aprovechó la recta para argumentar que en su caso sí se les pondrá en desventaja, ya que a ellos solamente se les asignaron 10 millones de pesos, mientras que el Partido Revolucionario Institucional tendrán 41 millones para campañas políticas.

No les va a quedar de otra a los dirigentes de partidos más que adaptarse a las reglas del juego; y aunque viene un poco menos en la bolsa a repartir, los que siguen estando en desventaja son los independientes, que, dividiendo el recurso total, les tocará solamente algunos miles de pesos por candidato.

‘Calientan motores’. La noticia reciente de que Ricardo Hernández Guerrero, excandidato a diputado federal e hijo del exdiputado local Jesús Enrique Hernández Chávez, fuera nombrado coordinador general de delegados federales de Sedesol cayó de sopetón para muchos en Sinaloa. Dicho movimiento se podría interpretar como un ‘calentamiento de motores’ para el joven priista, quien anteriormente fungía como director general de bienes y recursos materiales de la Sedesol federal, un puesto meramente técnico. Ahora, al pasar a un cargo político, se podría esperar que Chuquiqui II ocupe un lugar en las boletas del 2018, ya sea para un cargo federal o estatal, aunque no se puede aún descartar que se le esté preparando para enfrentarse a un panorama aún mayor a nivel nacional cuando finalice el actual gobierno.

Durante la administración del presidente Enrique Peña Nieto dos sinaloenses han ocupado este importante cargo dentro de la Sedesol, Mario Zamora y ahora le toca a Ricardo Hernández.

Para corajes, los de Haro Millán. Parece que el director de Vialidad y Transportes, Guillermo Haro Millán, no ha tenido días muy buenos, ya que su humor se ha visto por encima de las cuestiones profesionales. Al intentar cuestionarle sobre la situación que un adulto mayor tuvo a la hora de solicitar descuento con la Tarjeta Inteligente que el Sistema DIF le otorgó, inmediatamente exclamó que había tenido que salir de una reunión para atender la llamada, debido a que todos lo miraban fijamente. Aunado a esto, comentó que desconocía cuáles eran las condiciones de salud catalogadas como permanentes para poder obtener la tarjeta, lo que significa que no se ha informado completamente sobre el tema. Cabe decir que el representante del área gubernamental devolvió la llamada luego de explicar, bastante molesto y un tanto alterado, que estaba ocupado. Ahora, lo único que faltará es ver si el humor de Haro Millán mejora cuando los adultos mayores afectados comiencen a quejarse en el DIF o en el Ayuntamiento de Culiacán directamente, o habrá que avisarles a los afectados cuándo es que el representante no ande de malas para que estos puedan ir a quejarse.

Se calman las aguas. Los vecinos de Valle Alto ya están un poco más tranquilos porque en los últimos días ha habido presencia permanente de elementos policiales, ya sea en patrullas o en bicicletas, lo que les ha permitido volver a hacer sus actividades diarias y ‘soltar el cuerpo’, porque no se han registrado más actos delictivos. Pero lo que no quieren que pase, y piden a la autoridad, es que en dos o tres semanas se vuelvan a retirar los policías y se retome la actividad delincuencial que reinaba en los últimos meses, sino que se continúe apoyándolos como hasta ahora lo ha hecho la administración municipal. Veremos qué pasa.