Baraja panista. Este viernes, el Partido Acción Nacional publicará la convocatoria para la renovación de los 18 comités municipales en Sinaloa, y uno de los más reñidos será el de Culiacán, en donde nos adelantan que habrá al menos cuatro candidatos apoyados por diferentes corrientes internas y externas que buscan tener el control del instituto político por medio de los comités. Según confirmó una fuente al interior del PAN, una de las cartas que se mueven es la exregidora Yenifer Cruz Castro, quien es apoyada por su hermano Roberto, presidente de la Mesa Directiva en el Congreso del Estado; otro es Jorge González, respaldado por el chihuahuense Jorge Villalobos y Adolfo Rojo Montoya; también se baraja Ivanovich Gastélum, impulsado por el empresario Agustín Coppel Luken y Jesús Ramón Rojo; y Noé Silvas, apoyado por Adolfo Beltrán Corrales. No se descarta que pueda haber más aspirantes que busquen competir, pero estos cuatro son los más perfilados y con un grupo detrás de ellos que los respalda en sus aspiraciones.

Festejo “sencillo”. Los festejos de cumpleaños del senador Daniel Amador Gaxiola en la playa de Celestino de Gasca, con hasta 20 mil asistentes, ya son historia, y solo quedan en el recuerdo de quienes han sido testigos de esas prácticas. El líder moral de Encima celebró ayer su cumpleaños 61, y fiel a su costumbre, no dejó pasar el día para festejarse en grande, aunque no de las dimensiones a las que tenía acostumbrado, pero al final hizo una fiesta para 950 personas en el salón de eventos, propiedad de la sección 53 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), pero de acuerdo con las propias palabras de Amador, pagó 45 mil pesos por la renta del lugar. Junto a él estuvieron Fernando Sandoval, dirigente del SNTE 53; y los exlíderes sindicales Lorena Álvarez, actual directora de Beneficencia Pública del gobierno estatal; y Silvino Zavala, diputado local. No hubo invitados especiales, como acostumbraba hacerlo, ni largas e interminables filas para saludarlo y darle su regalo, conocida como “besamanos”. Ayer ni se permitió el acceso a la prensa para cubrir el festejo, solo se dio una atención breve a los reporteros. El motivo del “austero” festejo es que Daniel Amador dijo estar cansado de las críticas por sus excesos en sus festejos, que empezaban desde días antes y culminaban varios días después de su cumpleaños.

Frente común. Mientras que los dirigentes nacionales del PAN, PRD y de Movimiento Ciudadano están a punto de concretar el Frente Común para enfrentar el próximo proceso electoral de sucesión presidencial, en Sinaloa también se han dado varios acercamientos. Ayer se dio una reunión entre panistas y perredistas en un café a unos metros del Comité Directivo Estatal del partido del sol azteca. En ese encuentro estuvieron los panistas Sebastián Zamudio, presidente del PAN en Sinaloa, y Edgardo Burgos Marentes, exdirigente panista, quienes tuvieron una charla amena con algunos militantes perredistas. Ambos partidos en el estado se han visto debilitados en los últimos años luego de unirse para ganar la elección a gobernador en el 2010. Es un hecho que volverán a ir juntos también en los comicios intermedios locales del próximo año.

Van solos. Quienes también se preparan para el proceso electoral son los dirigentes del Partido Nueva Alianza, que irán solos y sin alianzas el próximo año, como siempre lo han hecho en los procesos federales, aunque hace seis años pactaron una coalición con el PRI, pero antes de iniciar las campañas se rompió, cuando todavía Elba Esther Gordillo estaba al frente del Panal y del SNTE en el país. En Sinaloa, siempre han acompañado al Revolucionario Institucional, y les ha dejado muchas ganancias, que actualmente tienen dos diputados locales y muchos regidores en los cabildos.